«La pression est énorme»
Simon Ammann a un gros handicap en vue des Jeux olympiques

La Tournée des Quatre Tremplins a laissé un goût amer côté suisse, à l’exception de Sandro Hauswirth. Pour le dernier billet olympique, la lutte reste ouverte, avec le légendaire Simon Ammann sous forte pression.
Publié: 11:32 heures
Une lutte à quatre fait rage pour le dernier ticket olympique. Au milieu de tout cela: Simon Ammann.
Photo: imago/Nordphoto
Nicola Abt

La Tournée des Quatre Tremplins vue de Suisse? Décevante, à une exception près. Elle s’appelle Sandro Hauswirth. Le Bernois a marqué des points lors des quatre concours et a ainsi validé, comme Gregor Deschwanden, son billet pour les Jeux olympiques.

Derrière eux, personne ne s’est réellement détaché pour obtenir le dernier ticket. Résultat: les quatre candidats sont sous pression en vue du week-end prochain. Tout particulièrement Simon Ammann. Le quadruple champion olympique doit se distinguer en Continental Cup, un circuit de second niveau, afin de forcer sa sélection pour les épreuves de Coupe du monde dans une dizaine de jours.

Le Toggenbourgeois de 44 ans se trouve déjà au Japon. S’il échoue lors des deux concours de Sapporo, son rêve olympique pourrait s’éteindre. «La pression est énorme sur Simon. Il a besoin d’un résultat de tout premier plan», analyse l’expert SRF Marco Grigoli.

Ammann part avec un handicap

Outre Ammann, Juri Kesseli, Felix Trunz et Killian Peier se disputent le dernier billet olympique. À l’heure actuelle, trois d’entre eux disposent d’un avantage. «Killian est le seul à ne pas avoir encore rempli les critères olympiques. Ses chances sont donc, pour l’instant, les plus faibles.»

La situation pourrait toutefois évoluer dès le prochain week-end de Coupe du monde. Si Peier se classe dans le top 20 à Zakopane, sa forme ascendante plaiderait clairement en sa faveur. «La lutte est tellement serrée que chaque saut prend une importance énorme.» Grigoli identifie cependant aussi un handicap du côté d’Ammann. «Son âge ne joue évidemment pas en sa faveur. Si un jeune affiche le même niveau, il faut le prendre. Ils doivent acquérir de l’expérience pour l’avenir.»

Un top 10 comme objectif

Si l’âge peut devenir un frein, l’expérience d’Ammann pourrait en revanche peser lourd lors des concours de sélection à Sapporo. «Simon connaît ce tremplin mieux que quiconque.» C’est là qu’il avait décroché le titre mondial en 2007. «C’est pour cela que je lui fais confiance pour livrer une très bonne performance.»

Mais quel résultat doit viser le vétéran pour intégrer l’équipe de Coupe du monde? Pour Peier et Trunz, un top 10 en Continental Cup avait suffi pour rejoindre le groupe engagé sur la Tournée des Quatre Tremplins. C’est aussi l’objectif minimal pour Ammann.

Décision attendue fin janvier

Un retour en Coupe du monde lui permettrait de renforcer son meilleur argument olympique: le total de points. Ammann en compte déjà 18, contre 9 pour Kesseli, 8 pour Trunz et seulement 4 pour Peier. Malgré cela, Grigoli reste prudent: «Simon doit encore élever son niveau, sinon un jeune talent risque de lui passer devant.»

L’annonce des trois sauteurs suisses retenus pour les Jeux interviendra après les Championnats du monde de vol à ski, le 26 janvier. Cette discipline ne figurant toutefois pas au programme olympique en Italie, les entraîneurs devraient arrêter leur choix à l’issue des épreuves de Coupe du monde disputées au Japon.

