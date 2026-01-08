Les slalomeuses suisses ne peuvent pour l'heure pas disputer de courses de Coupe du monde dans leurs pays, mais cette situation pourrait changer très vite. «Des discussions sont en cours avec Lenzerheide», confirme Diego Züger, co-président de Swiss-Ski.

Mathias Germann

Elle est championne du monde de slalom, brille en Coupe du monde et fait partie de la nation de ski numéro 1: Camille Rast bien sûr! Pourtant, la Valaisanne n'a jamais l'occasion de courir en Suisse. Alors que des événements de vitesse ont lieu chaque année à Crans-Montana et Saint-Moritz, il n'y a pas de compétition de Coupe du monde pour les techniciennes en Suisse. «C'est dommage. Ce serait un moment fort de pouvoir à nouveau courir chez moi», déclare Camille Rast.

La Vétrozienne a disputé 117 courses de Coupe du monde, dont seulement quatre en Suisse (la dernière en 2022 à Lenzerheide)... soit autant de fois qu'en Andorre. A titre de comparaison, elle a couru 32 fois en Autriche. Mais depuis quatre ans, la course grisonne a disparu du circuit.

Mais aujourd'hui, les choses bougent! Selon les informations de Blick, Lenzerheide pourrait à nouveau trouver place dans le calendrier. «Il y a en effet des discussions avec Lenzerheide. Si la région et toutes les parties prenantes concernées s'engagent vraiment, les chances d'avoir à nouveau des courses à Lenzerheide dans les années à venir existent», déclare Diego Züger, co-président de Swiss-Ski.

La deuxième question à clarifier avec la Fédération internationale de ski (FIS) est de savoir quelle discipline y aurait lieu. «Bien sûr, Heimberg se prête aux disciplines techniques. Et nous aimerions aussi avoir un slalom féminin en Suisse. Mais la concurrence internationale pour les courses est grande. C'est pourquoi il sera difficile d'obtenir des courses chaque année, mais peut-être à tour de rôle tous les deux ans et comme lieu de remplacement pour les courses annulées».

Julian Scheib: «La pente là-bas est géniale»

Le moment semble idéal. Pourquoi? Parce qu'il est clair depuis peu que Lienz (Autriche) se retire définitivement de la Coupe du monde. Et Semmering (Autriche) ne souhaite pas organiser de courses chaque année - la période entre Noël et le Nouvel An n'est pas idéale pour la compétition, car de nombreux touristes souhaitent y passer leurs vacances de ski.

Lenzerheide pourrait-elle donc à l'avenir alterner avec Semmering? C'est peu probable. La Fédération autrichienne n'est pas prête à céder deux courses à la Suisse. Des informations seront données mardi lors du slalom nocturne de Flachau - il s'agira à coup sûr d'une destination en Haute-Autriche.

Une chose est sûre: plusieurs skieuses se réjouiraient d'un retour à Lenzerheide. Y compris la star autrichienne Julia Scheib. Bien qu'elle n'y ait participé qu'à une seule course (en 2018) et qu'elle y ait été éliminée, elle déclare à Blick: «La pente là-bas est vraiment géniale, elle se prête parfaitement à un géant. Je serais très heureuse d'y courir».

Diego Züger y croit dur comme fer: «Nous y travaillons et nous verrons s'il y a une place dans le calendrier».