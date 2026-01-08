Tanguy Nef a été le meilleur Suisse du slalom nocturne de Madonna di Campiglio, mais il a vu le podium se défiler, lui qui a finalement terminé dixième. Le champion du monde Loïc Meillard se classe lui onzième et n'était pas du tout satisfait de sa performance.

Ramona Bieri

Tanguy Nef a illuminé la nuit italienne lors de la première manche du slalom nocturne de Madonna di Campiglio avec son dossard 15. Le Genevois de 29 ans a devancé d’un souffle le champion olympique Clément Noël et pris la tête de la course. Comme à Garmisch en 2022, allait-il aborder la manche décisive en position de leader à mi-parcours?

Un Finlandais en a décidé autrement. Eduard Hallberg s’est en effet montré plus rapide que le Suisse, mais celui-ci pouvait largement espérer monter sur le podium lors de la deuxième manche. Hélas, sa deuxième manche a été moins brillant, et il a dû reculer jusqu’au 10e rang final.

«Bien sûr, c’est un peu dommage», a-t-il confié au micro de la télévision suisse. «Mais c’est le ski.» Tanguy Nef a néanmoins su tirer du positif de sa performance, et a identifié les raisons qui l’ont empêché de monter sur le podium. «Je n’ai pas pris autant de risques que lors de la première manche», a-t-il expliqué. Son chef matériel a en outre procédé à des ajustements au niveau des carres. Après une première manche skiée à la limite, ils ont estimé qu’il n’était pas possible d’évoluer de la même manière sur deux runs. «Ça n'a pas fonctionné.»

«Pas ce que je veux»

Malgré tout, Tanguy Nef termine meilleur Suisse de la soirée. Le champion du monde Loïc Meillard se classe juste derrière lui. «Je ne suis pas satisfait du tout», a-t-il lâché à propos de sa 11e place. Dans une course extrêmement serrée, de petits détails ont fait la différence. Il en aurait trop fait lors de la première manche et n’est pas parvenu à accélérer comme il l’aurait souhaité lors de la seconde.

Les deux hommes sont les seuls Suisses à marquer des points mercredi. Marc Rochat et le triple vainqueur de Madonna Daniel Yule ont été éliminés en deuxième manche, tandis que Ramon Zenhäusern et Matthias Iten sont sortis dès la première. Luca Aerni et Sandro Simonet ont, eux, concédé un retard trop important pour se qualifier pour la manche finale.

La victoire est finalement revenue à Clément Noël. Le Français offre ainsi au cinquième slalom de l’hiver… son cinquième vainqueur différent. Eduard Hallberg prend la deuxième place, tandis que Paco Rassat complète le podium.



