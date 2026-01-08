Les terribles événements de Crans-Montana bouleversent le weekend de ski alpin à Adelboden. Pour Marco Odermatt, la solidarité prime sur le record de victoires de Stenmark.

Pour Marco Odermatt, il y a plus important que le record d'Ingemar Stenmark

Le smoking et la robe de soirée sont restés au fond de la penderie et le tapis doré destiné aux meilleurs sportifs suisses n’a pas été déroulé. Les Sports Awards auraient dû constituer le premier temps fort de 2026, mais après la tragédie de Crans-Montana, la télévision suisse a décidé de reporter le traditionnel gala électoral à une date encore indéterminée au printemps.

Au lieu d’être sacré sportif suisse de l’année pour la cinquième fois consécutive, Marco Odermatt a donc mis le cap vers Adelboden pour sa première apparition de 2026: le géant de samedi.

«Nous sommes de tout cœur avec les familles»

Pour le meilleur skieur du monde, une chose est claire: le week-end d’Adelboden sera inévitablement assombri par les terribles événements survenus en Valais. «Même si notre quotidien reprend, nos pensées et notre compassion vont bien sûr aux familles qui ont été déchirées par cette incroyable tragédie», confie Marco Odermatt à Blick.

Comme toute la Suisse, la star du ski nidwaldienne a été profondément bouleversée par les nouvelles de la nuit tragique de la Saint-Sylvestre à Crans-Montana. «À celles et ceux qui ont survécu à cet enfer, je souhaite toute la force et la patience nécessaires sur le long chemin de la guérison», poursuit-il. «Et à toutes les personnes qui s’engagent pour les victimes depuis des jours, j’adresse des remerciements infinis.»

On ignore encore si Marco Odermatt et ses coéquipiers – dont le Valaisan Loïc Meillard – arboreront un signe visible de deuil à Adelboden, à l’image de Camille Rast, qui a rendu hommage aux victimes lors de son doublé à Kranjska Gora.

Mais pour Marco Odermatt, une chose ne fait aucun doute: «Cette année, les courses du Chuenisbärgli seront entièrement placées sous le signe de la solidarité avec Crans-Montana.»

Le skieur de Buochs s’est imposé à quatre reprises consécutives sur la mythique piste bernoise. En cas de cinquième victoire d’affilée, il dépasserait une légende absolue du ski alpin, le Suédois Ingemar Stenmark.