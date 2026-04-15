Des stars comme Hugh Jackman, Sebastian Vettel ou Kylian Mbappé, ainsi que des dizaines de millionnaires participent déjà à l'essor du SailGP. Aujourd'hui, la famille genevoise Aponte se joint à eux en tant que sponsor de l'équipe suisse.

Des milliardaires genevois pour booster l'équipe de Suisse du SailGP

Des milliardaires genevois pour booster l'équipe de Suisse du SailGP

Matthias Dubach

C’est une présence médiatique inhabituelle que s’offre cette semaine la famille genevoise Aponte, habituellement très discrète. Lundi, on apprenait que le patriarche Gianluigi Aponte confiait à ses enfants, Diego et Alexa, le rôle de nouveaux actionnaires majoritaires du géant maritime MSC. Et mercredi? La famille milliardaire a annoncé son entrée dans la Formule 1 de la voile, en rejoignant l’équipe suisse du SailGP.

La compagnie de croisières de luxe Explora Journeys, appartenant au groupe MSC, devient le nouveau sponsor-titre des navigateurs suisses. Un véritable coup de tonnerre. Jusqu’ici, beaucoup estimaient plus probable que MSC rejoigne le SailGP comme sponsor global de la série plutôt que comme partenaire d’une seule équipe.

Le SailGP en plein essor

Le CEO de l’équipe suisse, Boet Brinkgreve, n’a pas caché son enthousiasme: «Ce partenariat nous permet d’élever à la fois nos performances et nos ambitions. Nous voulons nous imposer parmi les meilleures équipes, sur l’eau comme en dehors.» Jusqu’à présent, les Suisses n’ont remporté aucune course depuis leur arrivée en 2022. L’an dernier, ils ont terminé à la 8e place sur douze équipes.

Le montant exact de ce sponsoring, assuré par la quatrième famille la plus riche de Suisse — avec une fortune estimée à environ 25 milliards de francs selon Bilan — reste secret. On peut toutefois supposer qu’il se chiffre à plusieurs millions. Le budget de chaque équipe étant plafonné à 10 millions de dollars, le SailGP est néanmoins devenu en très peu de temps le nouveau terrain de jeu favori des grandes fortunes mondiales.

Hugh Jackman et Kylian Mbappé

La compétition connaît un essor spectaculaire et prend progressivement le pas sur la prestigieuse America’s Cup. Les courses en flotte, avec tous les bateaux en action simultanément et les meilleurs navigateurs du monde à la barre, offrent un spectacle impressionnant. Les catamarans à haute vitesse s’affrontent dans des duels serrés, atteignant parfois les 100 km/h. Et avec une telle intensité, les crashs font aussi partie du spectacle.

Les places de départ sont de plus en plus convoitées. Lors du lancement de SailGP en 2019, une franchise d’équipe valait encore environ 5 millions. Aujourd’hui, certaines équipes changent de mains pour près de 60 millions. Dernièrement, le groupe d’investissement Quantum Pacific, propriété du milliardaire israélien Idan Ofer, est entré au capital de l’équipe espagnole. Ce groupe détient également des participations dans l’Atlético Madrid ainsi que dans l’équipe cycliste Movistar.

SailGP est ainsi devenue en un temps record une plateforme d’affaires extrêmement prisée. On y retrouve d’ailleurs plusieurs célébrités internationales: la légende de la Formule 1 Sebastian Vettel chez les Allemands, la star du Real Madrid Kylian Mbappé chez les Français, Anne Hathaway avec l’équipe italienne, et Hugh Jackman du côté australien.

Tribune de 11'500 places à Genève

Presque toute l'aristocratie financière genevoise est réunie autour de l'équipe suisse du barreur Sébastien Schneiter, qui s'appelle désormais officiellement «Explora Journeys Swiss SailGP Team». La famille MSC Aponte a également rejoint le navire. Le géant horloger genevois Rolex est le sponsor titre de toute la série et il est presque logique qu'après la première édition en 2025 sur le lac Léman, la SailGP revienne en Suisse pour une aventure en eau douce (19 et 20 septembre).

Malgré une météo capricieuse, la première a été bien accueillie. Les 8500 billets de la tribune ont été vendus. Blick a appris que pour 2026, la capacité de la tribune sera portée à 11 500 sièges. La SailGP est en plein boom. En Suisse aussi.