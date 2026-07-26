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Razzia historique en kayak cross
L'or pour Alena Marx, l'argent pour son frère Dimitri

Alena Marx a décroché l’or en kayak cross olympique samedi aux Mondiaux d’Oklahoma City. Son frère Dimitri s’adjuge l’argent et signe ainsi son premier podium mondial.
Publié: 07:46 heures
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Dernière mise à jour: 07:47 heures
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Alena Marx a décroché l’or en kayak cross olympique samedi aux Mondiaux d’Oklahoma City. (Archives)
Photo: Getty Images
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ATS Agence télégraphique suisse

Journée historique pour l'équipe de Suisse de slalom samedi aux Mondiaux d'Oklahoma City. Alena Marx est devenue championne du monde de kayak cross olympique, alors que son frère aîné Dimitri s'est paré d'argent.

Alena Marx s'est ainsi offert à 25 ans son deuxième titre mondial, un an après avoir cueilli l'or en kayak cross individuel (contre-la-montre), en dominant nettement la finale. La Bernoise avait terminé 4e en kayak mono «classique» deux jours plus tôt, après avoir entamé ces joutes avec un 12e rang en cross individuel.

Eliminée en quart de finale à Paris 2024 pour la première olympique du kayak cross, Alena Marx a donc pris date en cueillant l'or sur le site où se dérouleront les épreuves olympiques de Los Angeles 2028. Elle étoffe ainsi un palmarès qui comprenait déjà deux titres européens (un en cross olympique, l'autre en contre-la-montre).

Dougoud 7e

Quelques minutes plus tard, c'est son frère Dimitri (27 ans) qui s'est illustré en décrochant la médaille d'argent, derrière le Tchèque Vit Prindis. Opéré d'une épaule l'an dernier, le vice-champion d'Europe 2021 a donc signé un retour au premier plan remarquable avec ce premier podium mondial.

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Le «capitaine» de cette équipe de Suisse Martin Dougoud a quant à lui dû se contenter de la petite finale samedi, terminant au 7e rang. Le Genevois de 35 ans repartira de l'Oklahoma avec une médaille d'argent dans ses bagages, conquise en compagne de Jan Rohrer et Gelindo Chiarello dans l'épreuve par équipe.

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