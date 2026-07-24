Le Genevois Martin Dougoud lance parfaitement l'opération «JO 2028» en prenant une belle cinquième place à Oklahoma City lors des Championnats du monde de slalom en canoë-kayak.

Martin Dougoud brille à Oklahoma City et lance les JO 2028

Martin Dougoud brille à Oklahoma City et lance les JO 2028

ATS Agence télégraphique suisse

Alena Marx et le Genevois Martin Dougoud ont réalisé de belles performances lors des Championnats du monde de slalom en canoë-kayak à Oklahoma City. En kayak monoplace olympique, Alena Marx s'est classée 4e, tandis que Martin Dougoud a terminé 5e chez les hommes.

En finale, Alena Marx a encore amélioré son temps d’environ deux secondes par rapport à la demi-finale. Dans la course aux médailles, elle n’a dû s’incliner que face à Jessica Fox, Evy Leibfarth et Kimberley Woods. Cette quatrième place est son meilleur résultat en slalom aux Championnats du monde.

Martin Dougoud n’a pas tout à fait réussi à réitérer en finale sa belle performance de la demi-finale. Le Genevois a finalement terminé 5e. La victoire est revenue à Jakub Krejci, devant Giovanni De Gennaro et Michal Pasiut.

La compétition d’Oklahoma City est la première épreuve comptant pour le classement de qualification des Jeux Olympiques de 2028 à Los Angeles. Les épreuves olympiques de slalom se dérouleront également sur le site d’Oklahoma City.