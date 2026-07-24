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Une cinquième place mondiale
Martin Dougoud brille à Oklahoma City et lance les JO 2028

Le Genevois Martin Dougoud lance parfaitement l'opération «JO 2028» en prenant une belle cinquième place à Oklahoma City lors des Championnats du monde de slalom en canoë-kayak.
Publié: 08:22 heures
Navigation fluide pour Martin Dougoud!
Photo: Getty Images
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ATS Agence télégraphique suisse

Alena Marx et le Genevois Martin Dougoud ont réalisé de belles performances lors des Championnats du monde de slalom en canoë-kayak à Oklahoma City. En kayak monoplace olympique, Alena Marx s'est classée 4e, tandis que Martin Dougoud a terminé 5e chez les hommes.

En finale, Alena Marx a encore amélioré son temps d’environ deux secondes par rapport à la demi-finale. Dans la course aux médailles, elle n’a dû s’incliner que face à Jessica Fox, Evy Leibfarth et Kimberley Woods. Cette quatrième place est son meilleur résultat en slalom aux Championnats du monde.

Martin Dougoud n’a pas tout à fait réussi à réitérer en finale sa belle performance de la demi-finale. Le Genevois a finalement terminé 5e. La victoire est revenue à Jakub Krejci, devant Giovanni De Gennaro et Michal Pasiut.

La compétition d’Oklahoma City est la première épreuve comptant pour le classement de qualification des Jeux Olympiques de 2028 à Los Angeles. Les épreuves olympiques de slalom se dérouleront également sur le site d’Oklahoma City.

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