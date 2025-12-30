Pas moins de 60 athlètes suisses ont particulièrement brillé en 2025, décrochant chacun une médaille d’or. De Simona Aebersold (A) à Jeremias Zumbühl (Z), toute la Suisse a vibré au rythme des exploits sportifs.

Ces athlètes suisses ont eu de l’or au bout des doigts en 2025

Daniel Leu

Février 2025

Lukas Britschgi

Champion d'Europe de patinage artistique – 1er février à Tallinn (Estonie)

Pendant 78 ans, la Suisse a dû attendre un champion d'Europe de patinage artistique. En 2025, l'attente a enfin pris fin: l'or revient au Schaffhousois Lukas Britschgi.



Marco Odermatt

Champion du monde de ski alpin, super-G – 7 février à Saalbach (Autriche)

Lors des Championnats du monde de ski 2023 en France, «Odi» était passé tout près d'une médaille en super-G en terminant quatrième. En 2025, en Autriche, le scénario est tout autre: victoire avec exactement une seconde d'avance.

Lisa Baumann

Championne du monde de snowbike, super-G – 8 février à Châtel (France)

Les championnats du monde de snowbike n'ont été organisés que pour la deuxième fois en 2025. En super-G, Lisa Baumann a décroché l'or après avoir obtenu le bronze l'année précédente.



Lisa Baumann

Championne du monde de snowbike, dual slalom – 8 février à Châtel (France)

Le dual slalom oppose une concurrente à une autre. En finale, Lisa Baumann, encore elle, a battu l'autochtone Zoé Fayolle et a ainsi défendu son titre de l'année précédente.



Franjo von Allmen

Champion du monde de ski alpin, descente – 9 février à Saalbach (Autriche)

12e Stefan Rogentin, 8e Justin Murisier, 5e Marco Odermatt, 3e Alexis Monney et 1er Franjo von Allmen: l'équipe suisse a brillé dans la discipline reine, avant de surprendre tout le monde avec des coiffures remarquables lors de la remise des prix.

Franjo von Allmen, Loïc Meillard

Champions du monde de ski alpin, combiné par équipe – 12 février à Saalbach (Autriche)

Première édition pour le combiné par équipes. Et quelle première! Le podium était entièrement suisse: derrière von Allmen/Meillard se sont classés leurs coéquipiers Monney/Nef et Rogentin/Rochat.



Camille Rast

Championne du monde de ski alpin, slalom – 15 février à Saalbach (Autriche)

Avant la saison dernière, on parlait d'elle comme d’un grand talent. Aujourd'hui, Camille Rast l’a transformé en succès: or aux championnats du monde, deux victoires en Coupe du monde, 3e place en slalom et 6e au classement général de la Coupe du monde.

Loïc Meillard

Champion du monde de ski alpin, slalom – 16 février à Saalbach (Autriche)

Loïc Meillard a fait encore mieux que Camille Rast en 2024/25: double médaille d'or aux Championnats du monde, bronze aux Championnats du monde de slalom géant, trois victoires en Coupe du monde, 2e place au slalom, 3e place au slalom géant et 3e au classement général de la Coupe du monde.

Mars 2025

Rémi Bonnet

Champion du monde de ski de randonnée, vertical – 4 mars à Morgins (Suisse)

Rémi Bonnet est une vieille connaissance de notre manifestation en or. Pas une année sans qu'il n'apparaisse au moins une fois ici. Gageons qu'il réapparaîtra à cet endroit en 2026 également.

Marianne Fatton

Championne du monde de ski-alpinisme, sprint – 6 mars à Morgins (Suisse)

La jeune femme de 30 ans est également une habituée des lieux. L'année dernière, la Neuchâteloise a été championne d'Europe de sprint et cette année, championne du monde de sprint.



Rémi Bonnet

Champion du monde de ski-alpinisme, individuel – 7 mars à Morgins (Suisse)

Le fait que Rémi Bonnet apparaisse pour la deuxième fois dans cette liste n'a rien d'inhabituel pour lui. En 2024, il avait déjà remporté deux médailles d'or aux championnats d'Europe en France.



Ditaji Kambundji

Championne d'Europe d'athlétisme en salle, 60 m haies – 7 mars à Apeldoorn (Pays-Bas)

En Hollande, la Bernoise a remporté sa première médaille d'or chez les grands. Ceux qui ont suivi de près l'année sportive 2025 savent qu'un titre encore plus grand suivra.



Angelica Moser

Championne d'Europe d'athlétisme en salle, perche – 8 mars à Apeldoorn (Pays-Bas)

Lorsque Angelica Moser a été couronnée championne d'Europe en salle pour la première fois en 2021, elle a franchi 4,75 mètres. En Hollande, elle a même franchi 4,80 mètres, décrochant ainsi le deuxième titre européen en salle de sa carrière.

Audrey Gogniat, Jan Lochbihler

Champions d'Europe de tir, équipe mixte – 9 mars à Osijek (Croatie)

Auparavant, Jan Lochbihler était l'entraîneur d'Audrey Gogniat. Aujourd'hui, ils ont remporté ensemble l'or aux championnats d'Europe à 10 mètres. «Je me sens très bien en ce moment et je suis très heureuse», avait déclaré Audrey Gogniat après l'événement.



Fanny Smith

Championne du monde de skicross – 21 mars à Saint-Moritz (Suisse)

Coup d'envoi des journées dorées de Saint-Moritz. Douze ans après son premier titre de championne du monde en Norvège, Fanny Smith a de nouveau remporté l'or. Il s'agit désormais de sa septième médaille aux championnats du monde.

Mathilde Gremaud

Championne du monde de slopestyle – 21 mars à Saint-Moritz (Suisse)

On peut tout simplement compter sur la Fribourgeoise, et une fois de plus, elle a livré la marchandise en 2025. Entre-temps, elle a déjà remporté un jeu complet de médailles olympiques et deux médailles d'or aux championnats du monde.



Ryan Regez

Champion du monde de skicross – 21 mars à Saint-Moritz (Suisse)

Ce n'est pas une, ni deux, ni même trois médailles d'or que la Suisse a remportées en ce 21 mars 2025 historique. Pour le Bernois de l'Oberland, il s'agissait de la première médaille de championnat du monde.



Fanny Smith, Ryan Regez

Champions du monde de skicross, par équipe – 22 mars à Saint-Moritz (Suisse)

Cette médaille d'or était logique. Un jour après avoir remporté l'or en solo, ils ont réussi à le remporter en équipe. Smith/Regez étaient tout simplement imbattables ce jour-là.



Mujinga Kambundji

Championne du monde d'athlétisme en salle, 60 m – 22 mars à Nanjing (Chine)

Deux semaines plus tôt, la Bernoise avait dû s'avouer vaincue aux championnats d'Europe et n'avait décroché «que» l'argent. Mais elle a répliqué dans la lointaine Chine. Et comment! Deuxième médaille d'or en salle aux championnats du monde après 2022.

Noé Roth

Champion du monde de ski acrobatique – 30 mars à Saint-Moritz (Suisse)

Ce jour-là, le Zougois de 24 ans seulement n'a pas été le seul Suisse à monter sur le podium des aerials, puisque son compatriote Pirmin Werner a également sauté à la troisième place.

mai 2025

Mario Huber, Raphael Rudin, Aaron Abbühl, Jason Abbühl, Philipp Schmid, Nicolas Walter, Silas Meier, Claudio Nussbaumer, Yves Schlegel, Robin Thaddey

Champions du monde d'unihockey 3v3 – 3 mai à Winterthour (Suisse)

Le mini-championnat du monde d'unihockey (terrain plus petit, moins de joueurs) n'a été organisé pour la première fois qu'en 2024. En finale, la Suisse a battu l'Ukraine 5-3 devant son public.



Michaela Huwiler, Chiara Ochsenbein, Nicole Fässler, Svenja Manser, Noëlle Gasche, Franziska Müller, Alice Roth, Jessica Vogel, Irene Reinhart, Romaine Rothacher

Championnes du monde d'unihockey 3v3 – 3 mai à Winterthour (Suisse)

Il s'en est fallu de peu. Tant en demi-finale (contre la Suède) qu'en grande finale (contre la Finlande), les Suissesses ne se sont imposées qu'aux tirs au but.



Michelle Heimberg

Championne d'Europe de plongeon, 1 m – 27 mai à Antalya (Turquie)

La collection de médailles européennes de Heimberg ne cesse de s'agrandir. L'Argovienne compte désormais deux médailles d'or, trois d'argent et trois de bronze. Impressionnant!

Juin 2025

Pascal Salzgeber, Peter Felder

Champions du monde de baby-foot classique, double – 24 juin à Saragosse (Espagne)

En finale, Pascal Salzgeber du «Tablesoccer beider Basel» et Peter Felder du «Tischfussballklub Luzern» ont battu la France au cinquième set décisif.



Samantha Di Paolo, Cindy Kubiatowicz-Moser

Championnes du monde de baby-foot classique, double – 24 juin à Saragosse (Espagne)

La Zurichoise Cindy Kubiatowicz-Moser est la joueuse de baby-foot la plus titrée de Suisse et a déjà été plusieurs fois championne du monde. Son point faible? « Je ne suis pas très patiente ».

Anna Zehnder

Championne du monde de cross-duathlon – 26 juin à Pontevedra (Espagne)

Son grand objectif est de participer aux Jeux olympiques de 2028 en triathlon. En duathlon, elle est déjà de classe mondiale absolue. Après son titre européen en 2024, elle a remporté l'or aux championnats du monde en 2025.

Juillet 2025

Simona Aebersold

Championne du monde de course d'orientation, longue distance – 10 juillet à Kuopio (Finlande)

Peu avant, elle s'était classée cinquième sur la moyenne distance, une légère déception pour Simona Aebersold. Mais sur la longue distance, elle a été imbattable.

Erica Franz

Championne d'Europe de parachutisme – 13 juillet à Klatovy (République tchèque)

La Soleuroise saute depuis plus de 44 ans. Particularité de son titre européen: deux de ses enfants se sont également classés dans le top 10 (4e et 9e).



Christina Franz, Mirjam Lutz, Erica Franz, Claudia Grätzer, Barbara Bloch

Championnes d'Europe de parachutisme – 13 juillet à Klatovy (République tchèque)

Quels débuts! Pour sa première participation, l'équipe nationale suisse Paradodendro a été couronnée par le titre européen.



Luca Schätti

Champion d'Europe de VTT, shorttrack – 24 juillet à Melgaço (Portugal)

Quatre Suisses parmi les neuf premiers, dont deux sur le podium: un bilan plutôt impressionnant. Thomas Litscher s'est classé deuxième derrière Luca Schätti.

Florina et Katharina Jurt

Championnes d'Europe de pentathlon, relais par équipe – 19 juillet à Madrid (Espagne)

Est-ce que cela s'était déjà produit auparavant dans l'histoire du sport suisse? Probablement pas: les jumelles ont remporté ensemble leur premier titre européen en Espagne.

Août 2025

Anja Senti

Championne d'Europe à la carabine 300 m, position couchée – 1er août à Châteauroux (France)

Jour férié? La Seelandaise Anja Senti a dû travailler dur le 1er août. Mais elle a été largement récompensée: l'or en individuel et...



Anja Senti, Marta Szabo, Sarina Hitz

Championnes d'Europe à la carabine 300 m, couché par équipe – 1er août à Châteauroux (France)

... l'or par équipe! Devant notre rival juré, l'Allemagne, et l'équipe féminine d'Estonie.



Pascal Bachmann, Gilles Dufaux, Sandro Greuter

Champions d'Europe à la carabine 300 m, couché par équipe – 1er août à Châteauroux (France)

Ce que les femmes suisses peuvent faire, les hommes suisses le peuvent aussi. Ils ont triomphé avec quatre points d'avance sur l'Autriche et cinq sur l'Allemagne.



Lisa Baumann

Championne d'Europe de descente en VTT – 3 août à La Molina (Espagne)

C'était vraiment très serré à la fin. Deux mois après une fracture de la clavicule, la jeune femme de 24 ans a triomphé avec 0,20 seconde d'avance sur la deuxième.

Jean Fabre, Manuel Stern, Marc Stern, David Genier, Cédric Senften, Alec Ardin

Champions du monde de voile, 8mJI – 9 août à Turku (Finlande)

L'équipage d'Yquem II était dans une classe à part. L'équipe du skipper Jean Fabre a remporté six des huit manches et s'est imposée nettement devant l'Allemagne et l'Autriche.



Stefan Zeberli

Champion d'Europe de montgolfière – 23 août à Wieselburg (Autriche)

En montgolfière, la Suisse est une puissance. Outre l'or de Stefan Zeberli, David Strasmann (bronze) et Roman Hugi (quatrième) se sont classés loin devant dans le classement final.



Yves Mermod, Maja Siegenthaler

Champions du monde de voile, Fireball – 29 août au lac de Garde (Italie)

Pas moins de 135 équipes de 14 nations se sont affrontées sur le lac de Garde pour le titre de champion du monde. Avec la meilleure fin pour le duo suisse, qui avait terminé huitième aux Jeux olympiques un an plus tôt.



Andreas Schär

Champion du monde d'aéromodélisme, Jet-Scale 20 kg – 30 août à Skien (Norvège)

Le sextuple champion suisse, originaire de Rothrist (AG), a su convaincre le jury avec son D.H. 115 Vampire, tant en vol que lors de l'évaluation de la construction.



Max Studer

Champion d'Europe de triathlon – 31 août à Istanbul (Turquie)

1,5 km de natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pied: le Soleurois Max Studer a remporté le titre européen sur la distance olympique.

Septembre 2025

Sabina Rapelli

Championne du monde de swimrun – 1er septembre à Stockholm (Suède)

Les compétitions de swimrun comprennent plusieurs parcours de natation et de course à pied. Dans le Grand Nord, Sabina Rapelli s'est imposée avec sa partenaire suédoise Anna Hellström et a établi au passage un nouveau record de parcours.



Martin Arnold, Roman Arnold, Lukas Bernhard, Robin Burch, Peter Erni, Erich Joller, Tobias Koller, Nico Lüönd, Ruedi Odermatt, Fabian Rölli

Champions du monde de tir à la corde, 680 kg – 6 septembre à Nottingham (Royaume-Uni)

Dans la catégorie des hommes les plus lourds, la Suisse a gagné en finale contre la Suède.

Elena Beier, Carmen Rölli, Melanie Villiger, Nina Widmer, Robin Burch, Emanuel Zumbühl, Ivo Lustenberger, Lars Birrer, Jeremias Zumbühl

Champions du monde de tir à la corde, 580 kg mixte – 7 septembre à Nottingham (Royaume-Uni)

À Nottingham, les hommes suisses n'ont pas été les seuls à tirer leurs adversaires dans la boue, les femmes aussi. Une récompense bien méritée: l'or en mixte.



Thomas Arnold, Andrj Burch, Kai Burch, Ueli Christen, Sven Gräni, Marco Hess, SilvanNiederberger, Pascal Rüegg, Reto Wagner, Pascal Zurmühle

Champions du monde de tir à la corde, 560 kg – 7 septembre à Nottingham (Royaume-Uni)

Or également dans la catégorie des 560 kg. Trois médailles d'argent sont venues s'ajouter pendant les championnats du monde.



Kurt Frieden, Pascal Witprächtiger

Champions du monde de montgolfière – 8 septembre à Metz (France)

Lors de la compétition Gordon Bennett, les règles sont très simples: celui qui va le plus loin gagne. Les Suisses Frieden/Witprächtiger ont atterri à Gogosu, en Roumanie, après avoir parcouru 1358,29 km et presque trois jours de course non-stop.



Alessandra Keller

Championne du monde de VTT, cross-country shorttrack – 9 septembre à Zermatt (Suisse)

Enfin de l'or! En short-track, Alessandra Keller est une classe à part. Lors du prestigieux cross-country, elle a obtenu en prime une médaille de bronze aux championnats du monde.

Markus Kläusler

Champion du monde de casting, précision sur cible (Multiplier Accuracy) – 14 septembre à Rijeka (Croatie)

Ceux qui lisent attentivement notre récapitulatif des médaillés en or et qui ont une bonne mémoire ont maintenant une impression de déjà-vu. Markus Kläusler y est un habitué depuis des années. C'est également le cas cette année.



Ditaji Kambundji

Championne du monde d'athlétisme, 100 m haies – 15 septembre à Tokyo (Japon)

Quelle performance de classe mondiale! Dans la lointaine Tokyo, la sœur cadette de Mujinga est devenue la toute première Suissesse à être couronnée championne du monde d'athlétisme.

Marlen Reusser

Championne du monde de cyclisme, contre-la-montre – 21 septembre à Kigali (Rwanda)

Marlen Reusser a dû attendre longtemps avant de pouvoir enfin revêtir le maillot arc-en-ciel. À 34 ans, c'était enfin chose faite en Afrique: l'or aux championnats du monde avec 51 secondes d'avance.



Rémi Bonnet

Champion du monde de course de montagne et trail, uphill – 25 septembre à Canfranc (Espagne)

On sait déjà que Rémi Bonnet figure dans cette liste en tant que spécialiste du ski de randonnée, mais il apparaît désormais aussi en automne. Or en course de montagne et trail, où il a dû affronter 990 mètres de dénivelé.



Loanne Duvoisin

Championne du monde de Xterra, offroad triathlon – 27 septembre à Molveno (Italie)

Elle avait déjà remporté l'argent et le bronze aux championnats du monde avant cette année. Elle a maintenant franchi une nouvelle étape en devenant championne du monde, avec plus de quatre minutes d'avance sur la Française Billouin, tenante du titre.



Alena Marx

Championne du monde de kayak, cross individuel – 29 septembre à Sydney (Australie)

Dans le canal d'eau vive qui a accueilli les Jeux olympiques il y a 25 ans, la Bernoise a évolué dans une ligue à part.

Octobre 2025

Marlen Reusser

Championne d'Europe de cyclisme sur route, contre-la-montre – 1er octobre à Étoile-sur-Rhône (France)

Même des problèmes techniques ne l'ont pas arrêtée. Dix jours après avoir remporté l'or aux championnats du monde, elle a également été couronnée championne d'Europe, pour la quatrième fois de son impressionnante carrière.

Novembre 2025

Sarah Manser, Valerie Unternährer, Stefanie Haas, Selina Niedermann

Championnes du monde de cyclisme artistique, Act4 – 7 novembre à Göppingen (Allemagne)

En finale, le quatuor de Suisse orientale a fourni une solide prestation. Ils ont finalement remporté la victoire contre l'Allemagne par 239,54 points contre 237,75.



Adrian Schaub

Champion du monde de tir au pistolet, 25 m – 15 novembre au Caire (Égypte)

En Égypte, le Bâlois a remporté son premier titre de champion du monde. Il était très ému après: «C'est de la folie, c'est tout simplement de la folie. Cette médaille signifie beaucoup pour moi. Ce titre de champion du monde est énorme.»



Gilles Dufaux, Sandro Greuter, Pascal Bachmann

Champions du monde de tir à la carabine 300 m, trois positions par équipe – 15 novembre au Caire (Égypte)

On ne peut pas faire mieux pour quitter la scène des championnats du monde. Pour Sandro Greuter, il s'agissait du dernier grand événement. Avec ses deux collègues, il a défendu avec brio son titre de 2023.



Anja Senti

Championne du monde de tir à la carabine 300 m, position couchée – 16 novembre au Caire (Égypte)

Le lendemain de la médaille d'or de Bachmann aux championnats du monde, sa fiancée Anja Senti lui a emboîté le pas. La «reine de la position couchée» du Seeland bernois a réitéré son triomphe de 2022.

Décembre 2025

Noè Ponti

Champion d'Europe de natation en petit bassin, 50 m papillon – 3 décembre à Lublin (Pologne)

Dans sa discipline de prédilection, le Tessinois a une fois de plus été digne de confiance. S'il a dû se contenter de l'argent aux championnats du monde de longue piste à Singapour, il a défendu son titre européen avec brio en Pologne.



Noè Ponti

Champion d'Europe de natation en petit bassin, 100 m 4 nages – 4 décembre à Lublin (Pologne)

Ce n'est qu'au départ que Noè Ponti n'a pas été le plus rapide. Il s'est ensuite envolé et a conservé un centième de seconde d'avance sur le deuxième, Maxime Gousset.



Noè Ponti

Champion d'Europe de natation en petit bassin, 200 m papillon – 7 décembre à Lublin (Pologne)

En 2024, Noè Ponti a clôturé notre événement en or avec trois titres de champion du monde. Et en 2025? Il a réussi presque la même chose: trois titres européens. Pour une fois, il n'a pas été le dernier Suisse à remporter l'or de l'année.

Équipe de suisse

Championnes du monde d'unihockey – 14 décembre à Ostrava (République tchèque)

Victoire en demi-finale contre la puissance suédoise, triomphe en finale contre les hôtes tchèques: à la surprise générale, les joueuses d'unihockey ont remporté le titre mondial pour la deuxième fois après 2005!



