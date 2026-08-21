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Découvrez le chessboxing
Cette discipline mêle échecs et boxe, et elle débarque à Genève

Echecs et boxe dans le même ring: le chessboxing, sport encore méconnu, organise son premier Open Training national à Genève ce samedi 22 août.
Publié: il y a 29 minutes
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Le concept du chessboxing? Des rounds de boxe alternés avec des rounds d'échecs.
Photo: Fédération Suisse de Chessboxing

Et si la prochaine star du sport genevois devait autant réfléchir que cogner? Le 22 août 2026, le Carré Boxing Club de Grand-Lancy accueillera la première grande rencontre suisse dédiée au chessboxing, un sport hybride où l'on passe du gant à l'échiquier, littéralement.

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Le concept, inventé aux Pays-Bas au début des années 2000, tient en une phrase: des rounds de boxe alternés avec des rounds d'échecs, jusqu'à ce qu'un adversaire mette l'autre échec et mat ou au tapis. De quoi obliger les athlètes à passer rapidement de l'effort physique à la concentration, à la stratégie et à la prise de décision.

Porte d'entrée dans la discipline

Organisé par la Fédération Suisse de Chessboxing, cet Open Training se veut avant tout une porte d'entrée dans la discipline. De 14h à 18h, novices, joueurs d'échecs curieux, boxeurs en quête de nouveauté et pratiquants aguerris se croiseront entre le ring, les échiquiers et les sacs de frappe. Des séances de sparring permettront même aux plus motivés de tester en conditions réelles ce va-et-vient si particulier. 

Encore méconnu en Suisse, le chessboxing espère profiter de cette journée pour se faire connaître au-delà du cercle de ses initiés. La fédération y voit une première étape pour bâtir une communauté nationale et ancrer durablement la discipline dans le paysage sportif du pays. L'accès est gratuit, sur inscription préalable et dans la limite des places disponibles.

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