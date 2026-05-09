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Victoire générale de Paula Blasi
Avec Petra Stiasny et Noemi Rüegg, la Suisse brille à la Vuelta femenina 2026

L'Espagnole Paula Blasi a remporté la Vuelta femenina 2026. Mais la Suisse a brillé: Noemi Rüegg a gagné la 1re étape et Petra Stiasny, 24 ans, la dernière, au sommet de l'Angliru.
Publié: 17:46 heures
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Dernière mise à jour: 17:52 heures
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L'Espagnole Paula Blasi a remporté la Vuelta.
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

La Vuelta femenina 2026, remportée par l'Espagnole Paula Blasi, aura souri aux Suissesses. Après Noemi Rüegg, victorieuse de la 1re étape, c'est Petra Stiasny qui s'est illustrée en remportant la 7e et dernière étape samedi au sommet de l'Angliru.

Comme Rüegg, qui a été contrainte à l'abandon après s'être fracturé l'épaule droite en chutant lors de la 2e étape, Petra Stiasny (Human Powered Health) a fêté le plus beau succès de sa carrière sur cette Vuelta. La Zurichoise de 24 ans a triomphé en solitaire lors l'étape-reine au sommet du terrible Angliru.

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Petra Stiasny s'est imposée avec 23'' d'avance sur Paula Blasi (2e) et 43'' sur la Française Juliette Berthet (3e). La Zurichoise, grimpeuse de poche (1m60, 43 kg), a rattrapé et dépassé l'Espagnole dans les deux derniers kilomètres de l'étape, sur les pourcentages les plus élevés.

Leader du général vendredi soir, Anna van der Breggen a dû se contenter du 5e rang, à 59'', après avoir été lâchée dans l'Angliru. La Néerlandaise prend la 2e place finale à 24'' de Paula Blasi (UAE ADQ), qui décroche ainsi sa première victoire dans un grand Tour. Petra Stiasny termine elle 30e de cette Vuelta femenina, à 12'28.

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