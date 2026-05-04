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Soupçon de fracture du bras
Chute dramatique pour Noemi Rüegg à la Vuelta

Le Tour d'Espagne se termine brutalement pour Noemi Rüegg, alors même qu'elle portait le maillot rouge de leader du classement général.
Publié: il y a 34 minutes
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Noemi Rüegg (à droite) a chaté lors de la deuxième étape de la Vuelta et a dû abandonner.
Photo: Screenshot Eurosport
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Yannick Peng et Mathias Germann

Autant la Vuelta Femenina avait commencé de manière fantastique pour Noemi Rüegg dimanche, autant elle se termine de manière douloureuse et amère ce lundi pour la Zurichoise.

A un peu plus de douze kilomètres de l'arrivée de la deuxième étape à San Cibrao das Vinas, la leader du classement général, qui se trouvait dans le peloton, a chuté dans une descente, apparemment après un contact avec une autre coureuse.

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L'équipe EF Education-Oatly de Noemi Rüegg annonce ensuite sur X que la jeune femme de 25 ans doit abandonner le Tour d'Espagne. Selon les informations de Blick, on soupçonne une fracture du bras.

Dimanche, Noemi Rüegg s'est emparée du maillot rouge de leader du classement général grâce à sa victoire d'étape à Salvaterra de Mino. Celui-ci sera repris par l'Allemande Franziska Koch après la deuxième étape.

La Vuelta Femenina comprend en tout sept étapes et se poursuit jusqu'à samedi prochain.


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