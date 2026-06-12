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Au lendemain de sa victoire
Touché au coude, Wout Van Aert contraint à l’abandon

Wout Van Aert abandonne le Tour Auvergne-Rhône-Alpes après des douleurs persistantes au coude. L'équipe Visma-Lease a bike a annoncé vendredi à Saint-Vulbas son retour en Belgique pour des examens médicaux.
Publié: il y a 43 minutes
Wout Van Aert ne prendra pas le départ de la 6e étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes.
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

Au lendemain de sa victoire à Villars-les-Dombes, le Belge Wout Van Aert quitte le Tour Auvergne-Rhône-Alpes (ex-Dauphiné). Il souffre de douleurs persistantes au coude, a annoncé son équipe Visma-Lease a bike vendredi à Saint-Vulbas.

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«Wout Van Aert ne prendra pas le départ de la 6e étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes aujourd'hui (ndlr: vendredi). Il ressent toujours une gêne importante au coude après sa chute de la semaine dernière», a indiqué la formation néerlandaise.

Il rentre en Belgique

«Wout va rentrer en Belgique pour passer des examens médicaux complémentaires», a ajouté Visma. Vainqueur de Paris-Roubaix en avril, WVA est une pièce maîtresse de Visma et de Jonas Vingegaard pour le Tour de France (4-26 juillet).

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