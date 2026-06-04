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Marlen Reusser piégée
Elisa Balsamo signe un quatrième succès

Marlen Reusser a été piégée par le vent jeudi, lors de la 6e étape du Tour d'Italie. Celle-ci a été remportée par Elisa Balsamo, qui signe son quatrième succès sur ce Giro.
Publié: il y a 11 minutes
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Elisa Balsamo lève les bras pour la quatrième fois sur ce Giro 2026.
Photo: Getty Images
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ATS Agence télégraphique suisse

Intraitable au sprint cette semaine, l'Italienne Elisa Balsamo a signé jeudi un quatrième succès dans le Tour d'Italie lors la 6e étape. La Néerlandaise Anna van der Breggen a conservé la tête du classement général.

Au terme de 160 kilomètres dépourvus de difficultés entre Ala et Brescello, la sprinteuse de la formation Lidl-Trek a été parfaitement lancée par la Néerlandaise Lucinda Brand pour devancer d'un vélo la Canadienne Maggie Coles-Lyster et l'Australienne Georgia Kaker.

Marlen Reusser piégée

Présentée comme une journée de transition sans danger pour les favorites dans la course au maillot rose, l'étape a toutefois été agitée, le vent provoquant quelques bordures qui ont un temps piégé la Néerlandaise Demi Vollering et surtout la Bernoise Marlen Reusser, contrainte à mener une chasse d'une quinzaine de kilomètres pour revenir sur le peloton de tête.

La situation au classement général reste inchangée. Van der Breggen, qui avait écrasé le chrono en côte de mardi, conserve une minute d'avance sur Vollering, l'Allemande Antonia Niedermaier complétant le podium provisoire à 1'23. Un peu plus loin, Reusser pointe en 5e position à 2'03 tandis qu'Elisa Longo Borghini, vainqueure sortante, est 6e à 2'12.

Vendredi, la septième étape offre un profil favorable aux baroudeuses avec une difficulté de troisième catégorie à 27 kilomètres de la ligne, à la veille de l'étape reine de l'épreuve et l'ascension du redoutable Finestre et ses portions en gravel.

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