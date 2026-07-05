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Incendie dans les Pyrénées
Les feux de forêt vont-ils avoir raison la troisième étape du Tour de France?

Les feux de forêt dans les Pyrénées-Orientales compromettent la tenue de la troisième étape du Tour de France prévue lundi. Les autorités décideront de son maintien d'ici dimanche soir.
Publié: il y a 54 minutes
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Les feux de forêt ont reprise du terrain dimanche, dans les Pyrénées-Orientales.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Une décision sera prise «d'ici la fin de journée» sur le maintien ou non de la troisième étape du Tour de France, qui doit s'achever lundi dans les Pyrénées-Orientales, où un important incendie est en cours, a indiqué dimanche le préfet du département. «C'est un sujet sur lequel on travaille cet après-midi. On pourra prendre une décision d'ici la fin de la journée,» a déclaré lors d'un point de presse Pierre Regnault de la Mothe.

«Le feu a repris de la vigueur, tous les moyens sont mobilisés pour le contenir», a ajouté Pierre Regnault de la Mothe. L'incendie en cours dans le département a déjà parcouru environ 1500 hectares.

Il se situe à quelque 70 kilomètres des Angles, où est prévue l'arrivée vers 17h de la troisième étape du Tour de France (195,9 km), qui doit partir de Granollers, en Espagne, à la mi-journée. En raison de l'incendie, le préfet a décidé dimanche matin de fermer la principale route qui permet notamment d'accéder depuis la côte au parcours de l'étape de lundi de la Grande Boucle.

Moins de vent prévu lundi

«Elle est fermée d'abord parce qu'il faut faciliter le travail des secours. Deuxièmement, il faut préserver la sécurité des usagers de la route eux-mêmes», a souligné le préfet lors de son point de presse.

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Relancé sur le fait de savoir si la route allait rester fermée lundi, il n'a pas voulu répondre mais s'est voulu rassurant en disant que lundi, «on aura un peu moins de vent (...) donc, on devrait avoir une accalmie». La deuxième étape, en cours dimanche, mène le peloton de 183 coureurs de Tarragone à Barcelone.

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