Le dopé le plus connu du monde du cyclisme a pris la parole concernant les tests au milieu de la nuit lors du Tour de France. Lance Armstrong trouve ces pratiques «inhumaines».

Blick Sport

Vous la voyez venir, l'ironie? Celle d'un coureur qui a avoué s'être dopé durant sa carrière, qui a remporté sept Tours de France grâce à ces pratiques, qui a été déchu de ses titres et qui, désormais, vient parler de pratiques «inhumaines» concernant les contrôles antidopage. C'est pourtant exactement ce qu'a fait Lance Armstrong dans son podcast «The Move», comme le rapporte le média «IDLProcycling».

Dans un premier épisode en compagnie de Bradley Wiggins et George Hincapie, l'Américain s'est emporté: «Frapper à la porte et se faire réveiller en plein Tour de France à 2h du matin, c'est une atteinte aux droits de l'homme. Je suis sans voix.» Quelques heures après ce test qui a eu lieu pour Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard, le Danois a chuté et a dû mettre un terme à sa Grande Boucle.

«Des idiots qui pensent comme ça»

Rapidement dans le podcast, Lance Armstrong a toutefois précisé qu'il était favorable aux contrôles antidopage. «C’est l’épreuve sportive la plus difficile au monde. Le sommeil est essentiel. Évidemment, personne ici ne va se prononcer contre les contrôles, mais ce n’est pas une question sportive», a-t-il ajouté.

Quelques jours plus tard et après d'autres cas de coureurs réveillés le soir, l'Américain s'est à nouveau insurgé. « La plupart des gens ont estimé qu’une limite avait été franchie. Bien sûr, comme il s’agit du cyclisme, il y a aussi des gens qui disent: 'Très bien, allez-y, réveillez-les quand vous voulez.' Je pense que ce sont des idiots s’ils pensent ça. Personne ne devrait être d’accord avec ça… Personne.» À ses côtés, Bradley Wiggins et George Hincapie ne disent rien.

Alors, Lance Armstrong enchaîne, comme il le faisait avec les cols de montagne à l'époque. «Laissez-moi vous dire quelle est la prochaine étape, lance-t-il. On les surveillera 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et on les gardera à l’œil. Si tout le monde est d’accord avec ça, très bien.» Nul doute que si de telles pratiques avaient eu lieu au début des années 2000, l'Américain aurait été démasqué bien plus rapidement.