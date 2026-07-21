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À des horaires convenables
Nouvelle vague de contrôles antidopage sur le Tour

Plusieurs équipes du Tour de France, dont Red Bull Bora, Decathlon CMA CGM et Groupama-FDJ, ont reçu la visite des inspecteurs de l'International Testing Agency lors de la journée de repos lundi soir pour des contrôles.
Publié: 11:40 heures
L'équipe Decathlon CMA CGM a été contrôlée.
Photo: Getty Images
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ATS Agence télégraphique suisse

Contrairement à ceux subis en pleine nuit par Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar, jugés «inhumains» par de nombreux coureurs, les tests de lundi ont été effectués à des heures plus traditionnelles, dans la soirée, même si certains athlètes étaient déjà au lit.

«On a reçu une visite hier soir, certains coureurs dormaient déjà», a déclaré Ralph Denk, le manager de Red Bull-Bora-Hansgrohe à la ZDF. Les huit coureurs de la formation allemande, dont le Belge Remco Evenepoel, deuxième du classement général, ont été contrôlés vers 22h00, a confirmé un porte-parole.

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L'équipe Decathlon CMA CGM de Paul Seixas a, elle, reçu la visite des contrôleurs de l'ITA «en début de soirée», tout comme Groupama-FDJ dont l'ensemble des sept coureurs encore en course ont été testés vers 20h30. Les formations Picnic, Jayco-AlUla, et Bahrain ont également été contrôlées.

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