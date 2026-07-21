Plusieurs équipes du Tour de France, dont Red Bull Bora, Decathlon CMA CGM et Groupama-FDJ, ont reçu la visite des inspecteurs de l'International Testing Agency lors de la journée de repos lundi soir pour des contrôles.

Nouvelle vague de contrôles antidopage sur le Tour

Nouvelle vague de contrôles antidopage sur le Tour

À des horaires convenables

ATS Agence télégraphique suisse

Contrairement à ceux subis en pleine nuit par Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar, jugés «inhumains» par de nombreux coureurs, les tests de lundi ont été effectués à des heures plus traditionnelles, dans la soirée, même si certains athlètes étaient déjà au lit.

«On a reçu une visite hier soir, certains coureurs dormaient déjà», a déclaré Ralph Denk, le manager de Red Bull-Bora-Hansgrohe à la ZDF. Les huit coureurs de la formation allemande, dont le Belge Remco Evenepoel, deuxième du classement général, ont été contrôlés vers 22h00, a confirmé un porte-parole.

L'équipe Decathlon CMA CGM de Paul Seixas a, elle, reçu la visite des contrôleurs de l'ITA «en début de soirée», tout comme Groupama-FDJ dont l'ensemble des sept coureurs encore en course ont été testés vers 20h30. Les formations Picnic, Jayco-AlUla, et Bahrain ont également été contrôlées.