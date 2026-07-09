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Un souvenir de 2009
Le pousse-pousse d'Usain Bolt mis aux enchères à Zürich

Le pousse-pousse utilisé par Usain Bolt lors de la soirée légendaire de 2009 à Zürich est mis aux enchères. Un objet culte pour les fans d’athlétisme et les collectionneurs.
Publié: 10:52 heures
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Mais que se passe-t-il? Le sprinteur Usain Bolt est promené en pousse-pousse à travers le Letzigrund.
Photo: TOV
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Davide Malinconico

Il existe des moments dans le sport que l’on n’oublie tout simplement jamais. Ceux qui étaient présents en direct au Letzigrund le 28 août 2009 lors du «Weltklasse Zürich», ou qui suivaient l’événement devant leur télévision, ont vécu une soirée historique. On se souvient notamment du record du monde exceptionnel du saut à la perche établi par Yelena Isinbayeva à 5,06 mètres, toujours inégalé à ce jour. Mais un autre moment est resté gravé dans les mémoires. Au centre de l’attention cette fois-ci: l’icône du sprint Usain Bolt.

Le tour du stade

Le Jamaïcain était, comme toujours à l’époque lors des meetings d’athlétisme, la grande attraction de la soirée. Rien d’étonnant: moins de deux semaines plus tôt, aux Championnats du monde de Berlin, il avait établi ses records du monde sur 100 et 200 mètres, toujours invaincus à ce jour. Lors de la présentation des athlètes au Letzigrund, une scène devenue légendaire s’est produite: Usain Bolt a été promené dans le stade en «pousse-pousse», sous les acclamations du public.

Aujourd’hui, une occasion rare s’offre aux fans d’athlétisme et aux collectionneurs: Weltklasse Zürich met aux enchères le pousse-pousse utilisé par Usain Bolt en 2009, signé par le roi du sprint lui-même. Un objet de légende, dont l’enchère minimale était fixée à 100 francs, alors que la meilleure offre atteint actuellement 888 francs.

Blick a interrogé Elisabeth Walden, responsable médias et relations publiques de Weltklasse Zürich, pour comprendre comment est née l’idée de cette mise aux enchères.

Une vente pour la bonne cause

Derrière ce véhicule chargé d’histoire se cache une anecdote particulière. Comme raconté Elisabeth Walden, le pousse-pousse avait été construit à l’époque par Felix Räbsamen, fabriquant de pousse-pousse et passionné d’athlétisme. C’est lui qui avait conduit Usain Bolt à travers le stade lors du meeting. Les deux hommes avaient ensuite échangé les rôles: un moment que Felix Räbsamen garde certainement encore aujourd’hui en mémoire.

Alors qu’il vide actuellement son entrepôt, Felix Räbsamen a proposé de confier ce souvenir aux organisateurs de Weltklasse Zürich, afin de lui donner une nouvelle vie. Une idée qui a immédiatement séduit l'organisation. Elisabeth Walden précise: «Nous voulions faire revivre ce morceau d’histoire et le mettre aux enchères pour la bonne cause.» L’intégralité des recettes sera reversée à la promotion de la relève du LC Zürich, club d’athlétisme de la ville.

«Une situation gagnant-gagnant»

Concernant les retombées attendues, Elisabeth Walden reste mesurée: «En réalité, tout montant récolté est formidable.» L’objectif est toutefois de susciter un fort intérêt afin de récolter une somme significative pour soutenir la formation des jeunes athlètes.

Dans le même esprit, les organisateurs espèrent une véritable situation gagnant-gagnant: «Nous souhaitons qu’un passionné d’athlétisme remporte cette pièce unique et très spéciale, et que cela lui fasse plaisir.»

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