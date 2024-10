Les 5 choses qui vont compter en Suisse ce mardi 8 octobre

Au programme de ce mardi 8 octobre: une nouvelle campagne sur la santé, un Suisse au Prix Nobel, l'énergie «verte», l'attente pour le permis de conduire et les féminicides en Suisse.

Le Prix Nobel de médecine a été décerné aux Américains Ambros et Ruvkun. Peut-être que celui de physique sera pour un Suisse? Photo: AFP

Que va-t-il se passer en Suisse ce mardi 8 octobre? Blick, avec l'aide de l'ATS, fait le tour. Florilège:

1 Un nouvelle campagne sur les soins

Le comité interparti favorable au projet de financement uniforme des prestations de santé ambulatoires et stationnaires (EFAS) lance sa campagne mardi à Berne. Pour les partisans de ce projet, il renforcera les soins ambulatoires, car les cantons devront cofinancer non seulement les traitements stationnaires, mais aussi ambulatoires. Craignant une nouvelle hausse des primes et une baisse de la qualité des soins, la gauche a lancé le référendum contre ce projet sur lequel le peuple se prononcera le 24 novembre.

2 Un Suisse favori du Prix Nobel de physique

Après la médecine lundi, le Prix Nobel de physique est attribué mardi à Stockholm. Parmi les favoris, les spécialistes de la radio publique suédoise citent le physicien suisse Christoph Gerber, de l'Université de Bâle, pionnier dans la mise au point du microscope à force atomique. La saison des Nobel se poursuivra ensuite mercredi avec la chimie, avant les très attendus prix de littérature jeudi et de la paix vendredi, seule récompense décernée à Oslo. Le plus récent prix d'économie clôt le millésime lundi prochain.

3 Une énergie pas si verte

Grâce à des certificats d’origine, les fournisseurs d’électricité peuvent labelliser un courant comme «vert» sans que celui-ci ne le soit réellement, apprend-on dans «Le Courrier». Il est impossible de connaître la provenance exacte de l’électricité qui arrive dans les prises. L’ensemble des gros fournisseurs du pays comme les Services industriels de Genève (SIG), de Lausanne (SIL), ou Romande Energie achètent chaque jour des milliers de mégawattheures sur un vaste marché de l’électricité, que l’on pourrait voir comme une sorte de grande piscine, remplie en continu par différents courants issus de sources très variées, allant du nucléaire français au charbon allemand en passant par l’hydraulique valaisan.

4 Une file importante pour le permis

Les délais d'attente pour les rendez-vous d'examen de conduite ont récemment duré des mois. Il est exceptionnel qu'un service des automobiles n'ait pas de retard, a déclaré Michael Gehrken, président de l'organisation faîtière des moniteurs de conduite suisses L-Drive, aux journaux bernois de Tamedia. La raison en est le manque de ressources. Des retards sont également constatés dans les contrôles de véhicules. En moyenne, le temps d'attente pour un rendez-vous de contrôle dure plus d'un an dans toute la Suisse.

5 Les féminicides pas recensés

Chaque mois, une à deux femmes ont été tuées par leur partenaire, leur ex-partenaire ou un membre de leur famille l'année dernière en Suisse. Pourtant, les féminicides ne sont pas officiellement recensés en Suisse, selon plusieurs journaux de Tamedia. Les chiffres de l'Office fédéral de la statistique dans le domaine de la violence domestique donnent toutefois une indication: 16 femmes et 4 filles ont été tuées par des proches l'année dernière. Cette année, une douzaine de féminicides ont été recensés jusqu'à présent. Les féminicides ne sont pas officiellement enregistrés, car le meurtre d'une femme pour des raisons liées à son sexe ne constitue pas un délit spécifique.