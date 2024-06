Vaud: Plus de vingt personnes interpellées pour des infractions routières

Les actions menées ont permis d’identifier et d’interpeller plusieurs auteurs. (image d'illustration)

Daniella Gorbunova Journaliste Blick

La zone industrielle du Moulin du Choc, située à proximité d’Aclens et de Vufflens-la-Ville, a été le théâtre d'incivilités et de violations graves des règles de la circulation de manière régulière, ces quatre dernières années. Pendant ce laps de temps, la police a été sollicitée quelque 200 fois et est intervenue à autant de reprises, indiquent les forces de l'ordre.

Les premières constatations ont indiqué que ces délits routiers étaient majoritairement commis par des pilotes de deux-roues circulant de manière dangereuse dans une zone où circulent quotidiennement de nombreux véhicules lourds arrivant ou quittant les différentes entreprises.

Lors des interventions de police sur site, les pilotes prenaient la fuite et adoptaient des comportements dangereux pour ne pas être interpellés. Ils mettaient les autres usagers de la route en danger en violant gravement les règles de la circulation routière.

Plusieurs auteurs interpellés

Les actions menées ont permis d’identifier et d’interpeller plusieurs auteurs. Ainsi, quatorze personnes ont été dénoncées pour des weeling, une d’entre elles pour une centaine de cas, six personnes ont été dénoncées pour conduite sans permis et une personne a été dénoncée pour conduite sous l’emprise de produits stupéfiants.

D’autre part, les auditions ont permis de faire le rapprochement avec d’autres affaires de circulation non résolues, notamment un accident avec fuite. Les auteurs de ces délits ont été dénoncés aux autorités compétentes. Le Ministère public a été informé et le procureur en charge a ouvert une enquête pénale.

Les polices vaudoises rappellent que chaque année, la vitesse et les comportements routiers inadaptés restent une des causes principales d’accidents. Les usagers sont invités à respecter en tout temps les vitesses maximales autorisées et adapter leur comportement aux conditions de la route, ceci afin d’éviter les accidents et la mise en danger d’autrui.