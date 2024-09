Un bodybuildeur bernois veut prendre une complémentaire, Sanitas refuse!

Sanitas a refusé au bodybuilder bernois Beni Germann une assurance complémentaire en raison de son IMC élevé. Malgré sa forme physique et sa masse musculaire, il est considéré comme étant en surpoids et donc à risque.

Gina Krückl

Beni Germann fait de la musculation depuis l'âge de douze ans.

C'est un fait que personne ne conteste. Faire un peu de fitness est bon pour la santé. Mais visiblement, on peut aussi être trop en forme. Le bodybuildeur bernois Beni Germann en a fait les frais.

L'homme de 31 ans a demandé une assurance complémentaire à Sanitas. Un modèle de base ne coûte même pas 15 francs par mois et couvre par exemple la médecine alternative. Mais l'assurance a refusé sa prestation au Bernois, à cause de son indice de masse corporelle (IMC) trop élevé. «Je suis réduit à un chiffre qui ne dit absolument rien sur ma santé», déplore Beni.

90 kilos pour une taille de 1,65 mètre – cela donne un IMC de 33,1. À partir de 30, un homme est considéré comme étant en fort surpoids. Sauf que quand on se tient devant Beni, on n'a pas la sensation qu'il possède une masse de gras excessive. «Avec 15% de graisse corporelle, je suis au milieu de la fourchette recommandée pour ma classe d'âge», rappelle-t-il.

Pour cela, il s'entraîne environ deux heures cinq fois par semaine et consomme environ 3000 calories par jour. «En tant que bodybuildeur naturel, je ne prends pas de produits comme les anabolisants, mais j'ai recours à des compléments alimentaires comme les protéines.» Le poids supérieur à la moyenne de Beni est en grande partie dû à ses muscles, qui sont connus pour être plus lourds que la graisse. «Mais cela n'a aucune importance pour Sanitas», s'agace-t-il.

Douze ans sans problème

Cela fait douze ans que Beni pratique le bodybuilding et il n'a jamais eu de problème avec son assurance. «J'ai dû expliquer de temps en temps que je pratiquais la musculation, mais cela a toujours suffi.»

Beni Germann est un paquet de muscles. Du haut de son 1,65 mètre, il pèse 90 kilos, alors que son taux de graisse corporelle n'est que de 15%. Photo: Gina Krückl

Il a également été assuré chez Sanitas, il y a quelques années. «À l'époque, mon IMC n'était pas un problème.» Mais sa demande en ligne pour l'année prochaine a été refusée par courrier. En raison d'un «risque d'assurance accru», il ne reçoit pas d'assurance complémentaire, selon la justification. «J'ai tout de suite su qu'il devait s'agir de mon IMC, car je peux répondre par la négative à toutes les autres questions sur la santé: fumer, boire, prendre des médicaments et avoir des antécédents médicaux frappants. Une collaboratrice de Sanitas m'a confirmé cette hypothèse au téléphone.»

L'IMC dépassé?

Interrogée par Blick, Sanitas ne nous dit pas si Beni a été refusé en raison de son IMC, mais ne veut rien savoir d'une discrimination envers les bodybuildeurs. «Les demandes avec la même situation de départ sont toujours évaluées de la même manière», en se basant «toujours sur l'état le plus actuel de la science». En outre, Sanitas attire l'attention sur sa nouvelle offre de «compléments de primes individuels». En bref: les personnes refusées comme Beni pourraient s'assurer de manière complémentaire malgré un facteur de risque élevé, mais devraient payer plus cher.

Cela n'est pas une option pour le Bernois: «Je ne me fais pas de souci pour trouver une autre assurance complémentaire.» Il est déjà en discussion avec un autre assureur à qui il a directement parlé de la problématique de l'IMC. «Là-bas, on en a ri et on m'a dit que je devais simplement joindre une photo à la proposition.» C'est ce qu'il a également proposé à Sanitas. «Mais cela n'a intéressé personne.» Pour lui, c'est une question de principe, explique-t-il. «Comment peut-on encore aujourd'hui regarder l'IMC dans les questions de santé? D'autant plus en Suisse, où très peu de sportifs nationaux, comme les lutteurs, devraient avoir un IMC considéré comme bon?»

Pendant des décennies, l'IMC a été pris comme critère de référence pour répondre à la question: «Quand est-ce qu'une personne est trop grosse?» Mais ces dernières années, de plus en plus d'experts ont critiqué l'IMC pour sa valeur informative limitée. Ainsi, elle ne peut pas être utilisée pour les enfants et les personnes âgées et atteint aussi ses limites pour les sportifs. Alors que les sportifs d'endurance se retrouvent généralement dans la catégorie des personnes en sous-poids, de nombreux sportifs de force comme Beni ont un IMC qui indique une situation d'obésité.

Un facteur pour toutes les assurances

En réalité, toutes les grandes assurances maladie demandent la taille et le poids lors d'une demande. Elles confirment à Blick que l'IMC est un facteur dans l'évaluation des risques. Aucun assureur ne veut toutefois dire où se situe une éventuelle limite.

L'assurance Atupri écrit toutefois: «Nous sommes conscients que l'IMC ne couvre pas tous les aspects de la santé.» C'est pourquoi il n'est utilisé que pour une première estimation grossière. «En cas d'évaluation anormale de l'IMC, nous offrons à nos clients la possibilité de fournir des informations médicales supplémentaires afin de compléter l'évaluation.»

Selon Helsana, malgré ses limites reconnues, l'IMC est toujours utilisé comme facteur parce qu'il est facile à calculer et sans grande marge d'erreur: «Les méthodes alternatives sont plus exigeantes dans leur mise en œuvre correcte, ce qui peut augmenter la probabilité d'inexactitudes.»