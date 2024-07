Les orages vont frapper la Suisse romande ce dimanche

17.07.2024, 12:37 heures

Alerte canicule au Tessin!

Après la pluie vient le soleil, et pas qu'un peu! Jusqu'à 32 degrés sont attendues dans certaines régions dès aujourd'hui. Et 22 degrés la nuit. Sans oublier une humidité de l'air de 50%. Telles sont les prévisions de l'Office fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse.

C'est pourquoi le Tessin se trouve au niveau de danger canicule 3 sur 5. L'avertissement de la Confédération est valable pour la période allant de jeudi à 12 heures à samedi 20 heures.

En raison des températures élevées, il existe un risque considérable de troubles circulatoires et de malaise physique, prévient la Confédération. C'est pourquoi les personnes qui séjournent au Tessin devraient boire régulièrement et suffisamment. Au moins 1,5 litre par jour.

La. Confédération recommande de se protéger du rayonnement direct du soleil. Chercher l'ombre, s'habiller en conséquence. Bien aérer les appartements et les maisons – en particulier la nuit et tôt le matin. «Prendre contact avec les personnes de l'entourage qui entrent dans la catégorie de risque et s'assurer qu'elles vont bien et qu'elles peuvent suivre les recommandations existantes. Ne pas laisser de personnes ou d'animaux dans une voiture», poursuit la Confédération.