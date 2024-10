Exit le soleil, la pluie fait son retour ce mardi 1 octobre. Et elle ne fait pas les choses à moitié, elle revient en force. Blick se plonge dans les prévisions de MétéoSuisse.

N'oubliez pas vos parapluies et soyez prudent!

Des précipitations abondantes sont attendues ce mardi 1 octobre. Sortez couvert! Photo: KEYSTONE

Solène Monney

Il fallait profiter du soleil hier, car ce mardi 1 octobre le temps sera nuageux avec en prime de la pluie dès le matin. Des précipitations abondantes sont attendues cet après-midi, alerte Météosuisse. Mauvaise nouvelle, il ne faut pas s'attendre à un répit durant la nuit.

Si vous vous trouvez en Valais, soyez prudent: l'alerte est au niveau 3 sur 5. A Lausanne, le danger sera plus limité, mais tout de même maintenu au niveau 2.

Du côté des températures, les points les plus hauts seront atteints à Genève, Sion, Nyon et Villeneuve avec 17 degrés. A Neuchâtel et Bienne, il fera un degré de moins. La limite du zéro degré remonte de 2500 à 3100 mètres.

Les comportements à adopter

Avec le relèvement de l'alerte au niveau 3 dans certaines régions, MétéoSuisse recommande des comportements à adopter pour votre sécurité. En clair: tenez-vous éloigné des cours d'eau, des bords des lacs et des versants raides.



Par ailleurs, restez strictement éloigné des ruisseaux en montagne, car ils peuvent transporter des laves torrentielles. Ces dernières peuvent surgir subitement et ont un potentiel destructeur énorme.