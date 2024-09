L'e-mobilité arrive, mais les voitures électriques abordables sont encore rares. Toutefois, de plus en plus de voitures électriques bon marché avec une autonomie acceptable font leur apparition sur le marché. Voici les modèles les plus prometteurs.

Andreas Engel

L'e-mobilité faiblit car jusqu'à présent, il n'y avait guère de modèles bon marché sur le marché. Mais cela est en train de changer. Photo: zVg

Après des années de boom, l'e-mobilité connaît actuellement une phase de faiblesse: sur les grands marchés comme l'Allemagne, l'intérêt pour les e-voitures diminue sensiblement – en Suisse aussi, les ventes n'ont que peu progressé jusqu'à présent en 2024. Au pays des locataires, trop peu de personnes disposent encore d'une possibilité de recharge dans leur garage, ce qui constitue le problème fondamental de l'e-mobilité. C'est la plupart du temps à cause de cela que beaucoup refusent de se lancer dans l'achat d'une voiture électrique.

De plus, la plupart des véhicules électriques en ce moment sur le marché se situent dans des catégories de prix élevées, au-delà de 40'000 francs. Il n'existait pas de modèles bon marché à moins de 30'000 francs... jusqu'à présent. En effet, après quelques petites voitures bon marché, de nouveaux modèles électriques abordables en provenance d'Europe vont arriver sur le marché dans les prochains mois, qui devraient également attirer des clientes et clients plus sensibles au prix. Nous présentons ci-dessous les nouveaux modèles les plus prometteurs.

Alfa Junior

L'histoire du Junior commence par un drame italien: à l'origine, le petit véhicule électrique d'Alfa devait s'appeler Milano. Mais le ministre italien de l'économie a protesté: comme la voiture est produite en Pologne, ce nom est une tromperie pour le client et contraire à la loi en vigueur. Alfa a donc rebaptisé la Milano Junior sans hésiter. Elle ne sera toutefois pas une voiture électrique bon marché: la version d'entrée de gamme Ibrida à hybridation légère de 136 ch (100 kW) devrait coûter environ 30'000 francs, la Junior Elletrica entièrement électrique avec traction avant de 156 ch (115 kW) au moins 35'000 francs. La version haut de gamme 4x4 Veloce de 240 ch (176 kW) promise devrait franchir la barre des 50'000 francs. L'édition de lancement Speciale avec une batterie de 54 kWh (410 km WLTP) devrait arriver chez les concessionnaires cet été encore.

Ainsi, la nouvelle édition de la C3 compacte de Citroën se présentera dès septembre sous la forme d'une ë-C3 purement électrique à partir de moins de 25'000 francs. Photo: Adrien Cortesi 1/5

Citroën ë-C3

Citroën veut prouver que les voitures électriques bon marché ne sont pas nécessairement «Made in China» avec la nouvelle édition de la petite voiture C3 - le modèle le plus vendu des temps modernes. Tout comme la légendaire Döschwo a mobilisé les masses, la nouvelle ë-C3 doit rendre la conduite électrique accessible à tous: à partir de moins de 25'000 francs, on trouve une voiture électrique complète avec plus de 300 kilomètres d'autonomie (batterie: 44 kWh). De la puissance à revendre? Ce n'est pas le cas. 113 ch (83kW) sur l'essieu avant suffisent néanmoins pour des départs rapides au feu et une vitesse de pointe de 135 km/h sur autoroute. Le châssis confortable et souple, un info-divertissement moderne et une bonne finition font de la C3 une Euro-Stromer bon marché, disponible chez les concessionnaires à partir de septembre. Le trois cylindres essence de 101 ch (74 kW) avec boîte manuelle, également convaincant, démarre même à partir de 15'690 francs.

Dacia Spring

La voiture électrique la moins chère du moment d'une marque européenne est construite en Chine - sinon le prix de la Dacia Spring ne serait guère réalisable. A partir de 15'000 francs, les clients obtiennent le modèle d'entrée de gamme «Expression» de 45 ch (33 kW) avec une autonomie d'à peine 200 kilomètres (batterie: 26,7 kWh); la version «Extreme», plus puissante (65 ch/48 kW) et mieux équipée, démarre à 20'790 francs. La mini-voiture électrique de 3,73 mètres marque des points à l'intérieur avec une bonne finition, des sièges confortables et un info-divertissement solide, y compris la navigation TomTom. Les premières livraisons de la Dacia Spring remaniée devraient avoir lieu cet été.

Hyundai Inster

Après avoir longtemps gardé le silence sur les spéculations autour d'une nouvelle petite voiture électrique, Hyundai donne maintenant les premières informations officielles. Le nouveau véhicule électrique d'entrée de gamme de Hyundai ne s'appellera pas Casper, comme on le pensait jusqu'à présent, mais Inster et sera officiellement dévoilé fin juin. D'après les premières images, ce véhicule électrique du segment A devrait reprendre des éléments de design des modèles plus grands Kona et Ioniq 5 - comme les feux de jour à LED marquants ou le graphisme en pixels à l'arrière. L'autonomie maximale devrait être de 355 kilomètres et le prix au lancement (probablement en 2025) devrait commencer à un peu plus de 20'000 francs.

JAC e-JS1

Depuis l'automne dernier et sa première au salon Auto Zürich, la mini voiture électrique chinoise JAC e-JS1 est officiellement la voiture électrique la moins chère de Suisse. À partir de 17'689 francs, cette petite voiture électrique de 3,65 mètres de long et d'à peine 1200 kilos, importée en Suisse par Auto Kunz comme le SUV compact e-JS4, offre une autonomie d'environ 300 kilomètres. Avec 61 ch (45 kW) et 150 Nm, l'e-JS1 n'est certes pas un sprinter aux feux de signalisation, mais sa puissance suffit amplement pour se faufiler dans le trafic urbain. De toute façon, le Chinois n'est guère adapté aux longs trajets: Il faut 40 minutes pour que la batterie de 31,4 kWh soit remplie de 30 à 80% sur le chargeur rapide DC (max. 25 kW).

Lancia Ypsilon

Lancia est de retour! Avec la nouvelle édition de la compacte Ypsilon, la marque italienne de tradition veut redémarrer en Europe. Le coup d'envoi sera donné dès la fin de l'été – mais d'abord uniquement sur le marché national. La version purement électrique de la petite voiture de 4,08 mètres de long, dotée d'un moteur avant de 156 ch (115 kW) et d'une batterie de 54 kWh (autonomie d'environ 400 km), coûte environ 34'000 euros, soit le double de l'ancienne version à essence. Avec les subventions de l'Etat et les bonus électriques de la maison mère de Lancia, Stellantis, les coûts se réduisent à 22'900 euros. Le moteur à essence mild-hybrid de 100 ch (74 kW) qui suivra devrait être encore 2000 euros moins cher. En Suisse, la nouvelle Ypsilon électrique ne sera lancée qu'en 2025. Les prix? Probablement au-delà de 30'000 francs.

Renault R5

La R5 est une icône automobile: la «petite amie», comme Renault l'avait autrefois baptisée dans sa publicité, est sortie des chaînes de production à plus de neuf millions d'exemplaires entre 1972 et 1996 et a mobilisé des générations entières. Sous le nom d'E-Tech Electric, la R5 doit désormais rendre la conduite purement électrique abordable pour le grand public. La version haut de gamme avec une batterie de 52 kWh et une autonomie allant jusqu'à 410 kilomètres peut déjà être commandée à partir de 32 500 francs et sera livrée à partir de l'automne. Début 2025, Renault proposera d'autres variantes avec une batterie plus petite de 40 kWh (95 ou 122 ch, autonomie jusqu'à 300 km) – à partir de 24'900 francs pour la version de base.

Skoda Epiq

Jusqu'à présent, les modèles électriques d'entrée de gamme font défaut au sein du groupe VW. Cela devrait changer l'année prochaine: outre la VW ID.2 (voir ci-dessous), Skoda, la marque à petit budget, lance une petite voiture électrique abordable. Baptisé Epiq, ce mini SUV de 4,10 mètres de long devrait pouvoir accueillir jusqu'à cinq personnes et offrir un espace de chargement de près de 500 litres. L'autonomie électrique de ce crossover de 136 à 204 ch (100 à 150 kW) devrait être d'environ 400 kilomètres. Grâce à sa capacité de charge bidirectionnelle, l'Epiq peut être intégré au réseau électrique domestique en tant que réservoir d'électricité, ce qui est une vértable avancée. Pour ce véhicule, Skoda vise un prix de départ inférieur à 25'000 francs.

VW ID.2

En mars 2023, VW a déjà présenté l'étude ID.2all. La version de série de cette petite voiture électrique au design chic et de la taille d'une Polo ne devait toutefois être officiellement dévoilée que fin 2025. Mais la concurrence croissante de l'Europe et de l'Extrême-Orient oblige apparemment VW à mettre enfin les gaz dans le domaine de l'e-mobilité: selon les derniers rapports des médias, la première mondiale de l'ID.2 devrait avoir lieu cette année encore. Ce mini-véhicule électrique d'environ 4,05 mètres de long devrait être disponible avec deux tailles de batterie (38 ou 56 kWh) et une autonomie maximale de 450 kilomètres, pour un prix de départ d'environ 25'000 francs. En 2026, un SUV correspondant devrait suivre, sur le modèle de la Skoda Epiq, ainsi qu'un véhicule électrique encore plus petit dans la tranche des 20'000 francs.