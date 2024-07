Une touriste suisse aurait été violée à Rimini

Vue aérienne d'une plage de Rimini, station connue dans toute l'Europe. (archives)

ATS Agence télégraphique suisse

Une touriste suisse aurait été violée près de la station balnéaire italienne de Rimini. Deux hommes l'auraient trouvée en état de confusion dans la rue et ensuite abusé d'elle, rapporte samedi l'agence de presse italienne ansa. Les deux hommes suspectés d'avoir commis l'agression sont un pizzaiolo de 59 ans et un serveur de 48 ans. Ils ont été placés en détention après une série d'examens et d'interrogatoires.

Selon les enquêteurs, ils auraient rencontré la jeune Suissesse dans la rue lundi dernier dans l'après-midi. Elle se trouvait dans un état de confusion, selon ansa. Ils l'auraient conduite dans une chambre d'hôtel, déshabillée et placée sous la douche.

La police italienne estime que les deux hommes ont abusé de la jeune femme avant d'appeler le numéro d'urgence, poursuit ansa. La touriste, en vacances avec son ami sur la Riviera, ne se souvient pas des faits parce qu'elle était sous l'influence de drogues, de médicaments et d'alcool.