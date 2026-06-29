Alexandre Loukachenko reçu par Xi Jinping à Pékin

Xi Jinping a reçu lundi à Pékin le président bélarusse Alexandre Loukachenko, allié de Moscou. Cette visite survient une semaine après la venue du président russe Vladimir Poutine en Chine.

AFP Agence France-Presse

Le président chinois Xi Jinping a rencontré lundi à Pékin le dirigeant du Bélarus, Alexandre Loukachenko, un allié-clé de la Russie, ont indiqué les médias d'État. Xi a reçu le président du Bélarus dans la résidence d'Etat de Diaoyutai, a rapporté la chaîne publique chinoise CCTV.

«Les relations sino-bélarusses ont résisté à l'épreuve des défis internationaux» et «entrent dans la meilleure période de leur histoire», selon un compte rendu du gouvernement chinois. Xi Jinping a déclaré à Alexandre Loukachenko que leurs deux pays «devaient mobiliser des ressources dans tous les domaines pour promouvoir la construction» du vaste plan chinois d'infrastructures des Nouvelles routes de la Soie et doper une «coopération pragmatique», selon ce texte.

La visite du dirigeant bélarusse intervient après qu'il a rencontré le président russe Vladimir Poutine la semaine dernière. Alexandre Loukachenko, au pouvoir depuis 1994, a autorisé Moscou à lancer son invasion à grande échelle contre l'Ukraine en 2022 en partie depuis son territoire – tout en niant toute intention de participer directement au conflit.

Neutralité mise en cause

Le Bélarus d'Alexandre Loukachenko, qui borde le flanc oriental de l'OTAN, est dépendant du Kremlin économiquement et politiquement et abrite des armes nucléaires russes sur son territoire. La Chine, de son côté, s'est présentée comme une partie neutre tout au long du conflit en Ukraine, bien que les alliés de Kiev l'accusent depuis longtemps d'aider secrètement Moscou.

Pékin avait rejeté mi-juin les accusations européennes selon lesquelles la Chine aurait entraîné des soldats russes ensuite déployés pour combattre en Ukraine. Alexandre Loukachenko avait rencontré pour la dernière fois Xi Jinping fin août 2025, avant d'assister en septembre à un grand défilé militaire à Pékin.