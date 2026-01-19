Le président américain et sa délégation sont attendus prochainement en Suisse à l'occasion du WEF. Pour préparer leur arrivée, Washington a déjà dépensé plusieurs millions de francs sur le sol helvétique.

La venue de Donald Trump au WEF profite financièrement aux entreprises en Suisse

Céline Zahno

Davos se prépare à accueillir un invité hors normes. Le président américain Donald Trump sera présent au Forum économique mondial (WEF) en compagnie d’une importante délégation. Dans ce liste figurent notamment le ministre des Affaires étrangères Marco Rubio, le ministre des Finances Scott Bessent, le ministre du Commerce Howard Lutnick, l’envoyé spécial Steve Witkoff et le gendre du président, Jared Kushner.

Pour la Suisse, la tâche est immense. En tant qu’Etat hôte, le pays assume la responsabilité première de la protection du président américain. La sécurité des personnes protégées par le droit international relève en effet de sa compétence souveraine.

Néanmoins, ce sont avant tout les propres collaborateurs de Trump qui veilleront à sa sécurité. Pour l'arrivée de l'homme le plus puissant du monde, les Américains mettent en place un dispositif de sécurité impressionnant. Plusieurs semaines avant l'événement, un détachement avancé de Trump a déjà atterri à l'aéroport de Zurich-Kloten à bord d'un énorme avion de l'US Air Force.

Une aubaine financière pour la Suisse

Le gouvernement américain met la main à la poche pour financer le grand rassemblement à Davos. Et d'après l'une de leurs bases de données, les entreprises suisses en profitent aussi. Blick en a analysé le contenu: entre début décembre et fin janvier, les Etats-Unis ont passé des commandes dans notre pays pour un montant total de plus de sept millions de francs.

Environ deux millions de francs ont été consacrés à la location des véhicules. C'est la société Sixt Rent-A-Car AG, basée à Bâle, qui en est le bénéficiaire. Son siège social se trouve à Munich, en Allemagne. Le gouvernement américain a également réservé divers hôtels et hébergements. Le transport de marchandises et le service de limousine figurent aussi parmi les dépenses listées.

La majeure partie des dépenses est consacrée aux frais de voyage et d'hébergement. La destination exacte des fonds n'est généralement pas précisée, sans doute pour des raisons de sécurité.

Centre de commandement volant

Le voyage vers la Suisse se fera à bord d'Air Force One. Il existe deux exemplaires de ce Boeing 747 spécialement aménagé, tous deux dotés d'un équipement militaire de pointe. L'avion comporte trois niveaux et offre une superficie d'environ 370 mètres carrés. Son itinéraire de vol est strictement confidentiel.

Trump a déjà été invité au WEF en 2018 et 2020. A l'époque, des agents de sécurité américains avaient même obtenu l'accès à la tour de contrôle de Kloten et s'étaient postés auprès du superviseur du contrôle aérien Skyguide.

Si les conditions météorologiques le permettent, après l'atterrissage, le voyage se poursuivra en hélicoptère. En général, plusieurs appareils volent simultanément afin de dissimuler celui qui transporte le président. Sur le chemin de Davos, ils seront escortés par d'autres appareils, dont des hélicoptères de l'armée suisse. L'atterrissage final aura lieu sur l'héliport temporaire de Davos, spécialement aménagé pour le WEF.