Trump va se rendre au Forum de Davos mallette nucléaire à la main

Martin Schmidt

L'année dernière, le président américain Donald Trump a participé au Forum économique mondial (WEF) de Davos en visioconférence depuis Washington. Cette année, il s'y rendra en personne . Cette venue confronte les services secrets américains et la Suisse à d'importants défis. Un énorme dispositif de sécurité a donc été mis en place pour la venue de l'homme le plus puissant du monde, a affirmé l'expert en renseignement Roland Kessler au quotidien «Sonntagszeitung» .

L'arrivée en Suisse se fera à bord d'Air Force One, qui compte deux Boeing 747 spécialement équipés au sein de sa flotte. Les deux appareils sont souvent utilisés de manière simultanée afin de disposer d'un avion de remplacement en cas de problème technique. L'itinéraire de vol d'Air Force One est hautement sécurisé. L'arrivée de Trump est prévue le 18 janvier, un jour avant le début du WEF à Davos.

Un centre de commandement volant

Les avions ont été transformés en centre de commandement mobile pour le président américain. Ils sont dotés d'une suite présidentielle, d'une salle d'opération dotée d'un équipement de pointe et de lignes de communication sécurisées. Ces avions peuvent également se défendre contre les missiles, grâce à des dispositifs de protection telles que des leurres thermiques et des brouilleurs. En plus de pouvoir être ravitaillés en vol, ils sont protégés contre les impulsions électromagnétiques.

Trump avait déjà participé au Forum économique mondial, en 2018 et 2020. A ces deux occasions, des agents de sécurité américains s'étaient postés dans la tour de contrôle de l'aéroport de Zurich pour surveiller l'atterrissage d'Air Force One. Il devrait en être de même cette année.

Si les conditions météorologiques le permettent, le voyage se poursuivra au moyen d'hélicoptères. Ceux-ci seront acheminés en Suisse à bord d'avions-cargos qui atterriront également à Zurich. Puis, plusieurs hélicoptères sont mis en vol simultanément afin de dissimuler celui qui transporte le président. Les hélicoptères seront probablement escortés par d'autres appareils, appartenant notamment à l'armée de l'air suisse. L'atterrissage se fera sur l'héliport temporaire installé à Davos, aménagé spécialement pour le Forum économique mondial.

«La Bête» sera-t-elle utilisée ?

En cas de mauvais temps, une limousine blindée de neuf tonnes, surnommée «la Bête», sera utilisée pour se rendre de Zurich à Davos, a déclaré Roland Kessler à la «Sonntagszeitung». Celle-ci dispose de fenêtres et de portes pare-balles de 15 centimètres d'épaisseur, ainsi que de sa propre réserve d'oxygène et de sang, incluant le groupe sanguin du président.

Pour sécuriser le convoi de voitures, les services secrets auront recours à une modélisation en 3D de tous les bâtiments situés le long du trajet, permettant d'identifier les dangers potentiels. Le cortège de Trump aura également à sa disposition une mallette contenant les codes d'autorisation pour une frappe nucléaire.

Les services de renseignement suisses seront en contact étroit avec les forces de sécurité américaines. Par ailleurs, Davos sera sécurisé pendant le Forum économique mondial par un important contingent de l'armée suisse, et la surveillance aérienne sera renforcée.