Supprimer les idées «woke»
Trump aurait posé des conditions à sa participation au WEF

Le président américain Donald Trump participera au Forum économique mondial de Davos en janvier. Selon des médias, il aurait fait pression pour écarter les thèmes «woke» de l'agenda. Le WEF affirme son indépendance éditoriale face à ces allégations.
Publié: il y a 22 minutes
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le président américain Donald Trump participera au Forum économique mondial de Davos en janvier. Selon plusieurs médias, il aurait exercé des pressions sur les organisateurs afin d'écarter les thèmes qualifiés de “woke” de l’ordre du jour.

Interrogé à ce sujet, le Forum économique mondial (WEF) a répondu qu'aucun gouvernement n'exerçait d'influence sur l'indépendance éditoriale ou le programme de la rencontre. C'est le journal britannique Financial Times qui a le premier fait état de ce sujet, s'appuyant sur des sources impliquées, comme l'a écrit vendredi le «Tages-Anzeiger».

Supprimer les idées «woke»

Des représentants de l’administration Trump auraient demandé à l’automne au WEF d’atténuer ou de supprimer des contenus liés à la diversité, à la promotion des femmes, au changement climatique ou au financement du développement. L’objectif serait de rendre la participation de Trump à cette rencontre, perçue comme globaliste et progressiste, compatible avec son public conservateur aux États-Unis.

La Maison Blanche a déclaré que le monde gagnerait à adopter l'accent mis par l'Amérique sur la sécurité économique, la sécurité des frontières et la paix par la force plutôt que sur «l'idéologie woke».

La liste pas encore publiée

Dans sa réponse, le WEF a également écrit qu'il était une plateforme impartiale pour le dialogue entre différents secteurs et régions: «Nous choisissons les thèmes et les priorités de nos réunions en fonction de leur pertinence globale».

Plus de 60 chefs d'Etat et de gouvernement sont attendus à Davos lors du WEF en janvier et nous nous réjouissons d'accueillir à nouveau le président Trump lors de la rencontre annuelle du WEF, a-t-on ajouté. Au total, plus de 300 représentants gouvernementaux de premier plan ainsi que plus de 1600 dirigeants d'entreprises et d'ONG de premier plan devraient y participer.

La liste exacte des participants confirmés sera publiée par le WEF une semaine avant le début de l'événement. Le WEF 2026 est prévu pour la période du 19 au 23 janvier.

