Trump annule les surtaxes sur plusieurs produits agricoles brésiliens (bœuf, café, tomates) pour lutter contre la vie chère. Ces taxes, portées jusqu’à 50% après un conflit lié aux poursuites contre Bolsonaro, seront levées pour les importations dès le 13 novembre.

Donald Trump fait sauter les surtaxes sur les produits brésiliens

Donald Trump fait sauter les surtaxes sur les produits brésiliens

Ces nouvelles mesures concerne la viande de bœuf, le café et les tomates. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Le gouvernement américain va annuler les droits de douane élevés imposés sur un certain nombre de produits agricoles en provenance du Brésil, selon un décret publié jeudi sur le site de la Maison Blanche. Sont concernés la viande de boeuf, le café et les tomates au moment où Donald Trump est sous pression pour faire baisser le coût de la vie pour les Américains.

Les taxes imposées à de nombreux produits brésiliens avaient augmenté de 40% début août pour des raisons politiques. Donald Trump reprochait au Brésil les poursuites lancées contre l'ancien président d'extrême droite Jair Bolsonaro, accusé d'avoir fomenté un coup d'Etat.

Une «chasse aux sorcières»

Selon le milliardaire républicain, ce procès n'était rien d'autre qu'une «chasse aux sorcières», accusations rejetées par le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva. Après cette annonce, de nombreux produits brésiliens se voyaient alors imposer 50% de droits de douane en entrant aux Etats-Unis.

L'annulation des droits de douane sera effective pour les produits entrés aux Etats-Unis à compter du 13 novembre. La semaine dernière, Donald Trump a déjà annulé les droits de douane pour certains produits, tels que le boeuf et le café, imposés dans le cadre des droits de douane improprement qualifiés de «réciproques» par Donald Trump.

En avril, Donald Trump avait mis en place ces tarifs «réciproques» d'au moins 10% sur la plupart des produits entrant aux Etats-Unis au nom de la réduction du déficit commercial du pays et du soutien à la production locale. Ces taxes recouvraient jusqu'aux denrées ne pouvant pousser sur le sol américain, un élément qui a régulièrement été raillé par l'opposition.