Publié: il y a 18 minutes

L'organisation paysanne Uniterre s'oppose à l'importation de poulets et de bœufs américains dans le cadre de l'accord Suisse-USA. Elle dénonce une menace pour la production agricole locale et la sécurité alimentaire.

La Suisse cède sur l'importation de viande américaine, Uniterre s'indigne

La Suisse a fait des concessions sur le poulet et le boeuf dans le cadre de l'accord douanier. Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

L'organisation paysanne indépendante Uniterre rejette la concession faite par le Conseil fédéral sur l'importation de poulets et de boeufs américains dans le cadre de l'accord conclu par la Suisse et les Etats-Unis sur les droits de douane. Elle menace aussi de n'accepter aucune concession éventuelle sur la filière du lait.

Dans un communiqué publié mardi, Uniterre accuse le Conseil fédéral de «sacrifier une fois de plus l’approvisionnement alimentaire et la production agricole indigène». L'organisation estime que la vente de viande de poulet traitée au chlore ou de celle de boeuf contenant des hormones et des antibiotiques doit être interdite en Suisse.

Les producteurs attaqués

Uniterre dénonce également l'application de standards différents pour la production indigène et les importations. «Il s'agit d'une distorsion de concurrence sur le dos des producteurs et des consommateurs», écrit l'organisation.

Uniterre appelle le Conseil fédéral à respecter le choix démocratique d’un système alimentaire durable et crédible et à défendre et à relocaliser des secteurs industriels stratégiques.