Donald Trump devrait participer au Forum économique mondial de Davos en janvier 2026. Selon les titres de CH Media, il se serait invité lui-même, sans consulter les organisateurs. Ce sera sa troisième présence sur place après 2018 et 2020.

1/2 Donald Trump devrait participer au WEF de 2026. Il se serait invité lui-même sans demander d'autorisation. Photo: Manuel Balce Ceneta/AP/dpa

Michael Hotz

D'ordinaire, le Forum économique mondial (WEF) ne dévoile la liste officielle des invités que quelques jours avant la rencontre à Davos. Mais un participant de premier plan est déjà connu: le président américain Donald Trump. Comme le rapporte les journaux de CH Media, en se référant à une source proche du Conseil fédéral et à une autre issue des cercles du WEF, le président américain s'est invité lui-même, sans avoir consulté les organisateurs du WEF.

Pour Trump, il s'agira de sa troisième apparition dans les montagnes grisonnes. En 2018 et 2020, il avait déjà été invité au rendez-vous de l'élite économique mondiale. Lors de l'édition de cette année, le président américain a participé à la retransmission vidéo peu après sa prestation de serment à Washington. Il devrait donc être à nouveau présent sur place entre le 19 et le 23 janvier.

Des valeurs à l'opposé du WEF

Pour le WEF, c'est à la fois un coup d'éclat et un exercice d'équilibriste. D'un côté, la présence d'une figure si connue pourrait bénéficier au rassemblement économique après les turbulences liées au départ forcé de son fondateur Klaus Schwab. De l'autre, le président américain incarne une politique en totale contradiction avec les valeurs du WEF. L'instauration de droits de douane de 39 % envers la Suisse promet, elle aussi, d’alimenter les tensions.

Il sera donc fascinant de voir comment le nouveau duo de direction du WEF, mené par l'héritier de Roche, André Hoffmann, et le fondateur de Blackrock, Larry Fink, accueillera le président américain. Le premier avait vivement critiqué Trump lors de sa prise de fonction en janvier.

Côté suisse, un autre élément attire l'attention: en 2026, Guy Parmelin occupera la présidence de la Confédération. Il devrait donc être celui qui rencontrera Trump à Davos, et non Karin Keller-Sutter, l’actuelle présidente souvent prise pour cible par le dirigeant américain.