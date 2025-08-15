Dernière mise à jour: il y a 7 minutes

Publié: il y a 12 minutes

En conflit avec le fondateur Klaus Schwab, l'ancien patron de Nestlé a démissionné de ses fonctions à la tête du Forum économique mondial (WEF). Larry Fink et André Hoffmann assureront l'intérim.

1/6 Photo du bon vieux temps: Peter Brabeck et Klaus Schwab lors d'une conférence à Genève en 2002. Photo: KEYSTONE

Milena Kälin

Nouveau rebondissement dans la saga qui frappe le Forum économique mondial (WEF) depuis quelques mois. L'ancien patron de Nestlé Peter Brabeck, qui assurait l'intérim à la tête du WEF depuis le départ surprise du fondateur Klaus Schwab en avril dernier, a annoncé qu'il quittait son poste. C'est Larry Fink et André Hoffmann qui assurent désormais l'intérim, a annoncé le WEF ce vendredi soir.

«J'ai présenté ma démission il y a deux jours», a déclare Peter Brabeck à Blick par téléphone, sans pouvoir en dire plus sur l'affaire. L'ancien patron de Nestlé était pourtant considéré comme l'adversaire principal de Klaus Schwab dans ce conflit au WEF. Le fondateur du forum et sa femme Hilde sont confrontés à des accusations de détournement et d'abus de pouvoir.

Un duo prend le relais

Désormais, Larry Fink et André Hoffmann reprennent le flambeau. André Hoffmann est l'arrière-petit-fils de Fritz Hoffmann-La Roche, qui a fondé le géant pharmaceutique Roche en 1896. Le milliardaire est vice-président du conseil d'administration du groupe bâlois depuis 2006.

Larry Fink est un entrepreneur américain. Il est le fondateur de BlackRock, le plus grand gestionnaire de fortune au monde. Il y est à la fois directeur général et membre du conseil d'administration. Dans un communiqué, les deux hommes se sont déclarés «honorés» d'occuper ce poste, alors que le WEF «traverse une période-charnière» et «ouvre un nouveau chapitre».

Développement suit