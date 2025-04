Klaus Schwab se bat pour l'œuvre de sa vie. Blick a pu consulter la prise de position dans laquelle le fondateur du WEF rejette toutes les accusations et écrit qu'il a déposé une plainte pénale.

«C'est un mensonge pur et simple!»

Le fondateur du WEF, Klaus Schwab, se défend contre ces accusations en déposant une plainte pénale. Photo: keystone-sda.ch

Christian Kolbe

Derrière la démission du fondateur du WEF, Klaus Schwab, se cache peut-être une vaste campagne de dénigrement visant à discréditer sa réputation et celle de l'organisation. Dans un communiqué de 11'000 caractères, que Blick s'est procuré en exclusivité, Klaus Schwab se défend contre les reproches formulés dans le «Wall Street Journal».

Il indique en outre à la fin du communiqué que la source anonyme a menacé de publier les reproches ce mercredi si Klaus Schwab n'avait pas démissionné d'ici là. Ce n'est que dans le contexte de cette tentative de pression qu'il a accepté la proposition du conseil de fondation de démissionner avec effet immédiat.

Concernant l'ensemble des accusations relatif à «l'utilisation abusive des fonds du WEF par Klaus et Hilde Schwab», la déclaration signée par le fondateur du WEF précise que «pour tous ces reproches, il n'existe aucune base de preuve».

Accusation de voyages privés aux frais du Forum

Klaus Schwab prend position sur les différentes accusations: «En tant que chef d'une organisation active au niveau international, j'ai bénéficié du soutien habituel pour ce rôle en matière de transport, de voyages, de communication et de sécurité. Si ces services ont jamais été utilisés à des fins privées, ils ont été remboursés au Forum.»

«En tant que président de l'organisation, j'ai décidé moi-même de mes projets de voyage, dans l'intérêt du Forum», a ajouté Klaus Schwab. Selon lui, cela vaut également pour les voyages de sa femme Hilde dans le cadre de ses activités pour le WEF. «C'est un mensonge éhonté de dire que j'ai demandé à de jeunes collaborateurs de retirer des milliers de dollars pour moi à des distributeurs automatiques de billets.»

De plus, ni lui ni sa femme n'auraient utilisé la Villa Mundi, propriété du WEF, à des fins qui n'étaient pas dans l'intérêt du Forum. Klaus Schwab se défend et se bat pour l'œuvre de sa vie. Il rejette en bloc toutes les accusations d'abus financier. C'est pourquoi lui et sa femme ont déposé plainte contre inconnu pour diffamation.