Le Forum économique mondial (WEF) enquête sur de graves accusations portées contre son fondateur Klaus Schwab. Des lanceurs d'alerte anonymes critiquent la direction et la culture du travail de l'organisation.

Massages et voyages de luxe: le WEF ouvre une enquête contre son fondateur

1/2 Klaus Schwab au World Economic Forum (WEF) en janvier dernier à Davos. Photo: keystone-sda.ch

Le Forum économique mondial (WEF) a ouvert une enquête externe sur son fondateur Klaus Schwab. C'est ce que rapporte le «Wall Street Journal». Des lanceurs d'alerte portent donc de nouvelles accusations contre Klaus Schwab.

Selon le rapport, les accusations ont été formulées dans une lettre anonyme adressée au conseil d'administration du WEF la semaine dernière. La lettre met apparemment en cause la direction et la culture d'entreprise de l'organisation. La lettre proviendrait d'actuels et d'anciens collaborateurs du WEF.

Massages et voyages de luxe

Les plaignants reprochent à Klaus Schwab et sa famille de mélanger leurs affaires personnelles avec les ressources du WEF sans aucun contrôle. Ainsi, Klaus Schwab aurait réservé des massages dans des chambres d'hôtel aux frais du WEF. Son épouse Hilde Schwab aurait organisé des «faux rendez-vous» aux frais du forum pour justifier des voyages de luxe.

«Le Forum économique mondial prend ces accusations au sérieux, mais nous tenons à souligner qu'elles ne sont pas prouvées à l'heure actuelle. Nous attendrons le résultat de l'enquête avant de faire d'autres commentaires», commente un porte-parole du WEF dans l'agence de presse Reuters.

La famille nie les accusations

Selon le «Wall Street Journal», la famille de Klaus Schwab conteste les accusations formulées dans la lettre. Un représentant de la famille a déclaré que Klaus Schwab avait l'intention de poursuivre en justice l'auteur de la lettre anonyme ainsi que tous ceux qui diffuseraient ces «fausses accusations».

Le conseil de fondation du WEF se sent néanmoins obligé d'ouvrir une enquête approfondie. Selon le rapport, le comité, présidé par intérim par Peter Brabeck-Letmathe, a décidé à l'unanimité de prendre cette mesure après avoir consulté des conseillers juridiques externes. Apparemment, Klaus Schwab n'a pas été autorisé à exposer son point de vue lors d'une réunion dimanche dernier.

Démission du conseil de fondation

L'année dernière, Klaus Schwab avait quitté la direction active de l'organisation et continuait dans un premier temps à présider le conseil de fondation. A Pâques, cet homme de 87 ans a également démissionné de la présidence du conseil de la fondation.

L'année dernière, une ancienne employée afro-américaine avait déjà accusé Klaus Schwab et le WEF de discrimination raciale et de discrimination liée à la grossesse. Les reproches ont entre-temps été effacés, vraisemblablement par un accord extrajudiciaire.