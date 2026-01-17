DE
FR

Début de la manifestation
La venue de Donald Trump attise la contestation anti-WEF

Près de 600 manifestants ont quitté Küblis (GR) samedi pour se rendre au Forum économique mondial (WEF) de Davos. La participation du président américain Donald Trump à cette rencontre économique rend la contestation encore plus importante, selon une porte-parole.
Publié: 11:17 heures
Environ 600 manifestants se sont rassemblés samedi à Küblis (GR) pour une manifestation contre le WEF.
Photo: MICHAEL BUHOLZER
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Près de 600 manifestants ont quitté Küblis (GR) samedi pour rallier le Forum économique mondial à Davos. La participation du président américain Donald Trump à ce rendez-vous économique international renforce encore la mobilisation, a indiqué une porte-parole.

Cela montre l'importance des manifestations contre le WEF, a déclaré Maeva Strub, porte-parole du collectif «Strike-WEF», à l'origine de la marche de protestation autorisée chaque année. Les décisions prises au WEF sont antidémocratiques, car elles sont prises sans tenir compte de la population et de ses intérêts.

Les manifestants réclament la fin du capitalisme et des guerres, qui accélèrent le dérèglement climatique, et militent pour une démocratisation de l'économie axée sur les besoins. La croissance du mouvement montre que ses revendications sont entendues. L'année dernière, environ 400 personnes ont participé à la marche de protestation. La participation de Trump au WEF donne donc un élan supplémentaire à la protestation cette année.

