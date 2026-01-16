DE
Clore l'accord sur les droits de douane
Guy Parmelin se dit prêt à poursuivre les négociations avec Trump au WEF

Guy Parmelin et trois autres conseillers fédéraux se rendront au Forum économique mondial (WEF). A Davos, ils seront prêts à discuter des droits de douane avec les Etats-Unis.
Publié: il y a 34 minutes
1/2
Après le deal de novembre, un accord formel doit être conclu d'ici au 31 mars.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le président de la Confédération Guy Parmelin se dit «prêt» à négocier avec les Etats-Unis, représentés en nombre à Davos autour de Donald Trump. Le Vaudois sera accompagné des conseillers fédéraux Ignazio Cassis, Karin Keller-Sutter et Martin Pfister.

«Si les Américains sont prêts, des discussions auront lieu à Davos et ça peut aller très vite», a déclaré Guy Parmelin cette semaine dans un podcast du Temps. Le Conseil fédéral a approuvé mercredi le mandat de négociation définitif sur les droits de douane et est donc «prêt» à aller de l'avant.

Une date: le 31 mars

Berne et Washington s'étaient mis d'accord en novembre pour faire passer les taxes américaines sur les produits suisses de 39 à 15% à l'issue d'âpres discussions. Un accord doit encore être formellement conclu d'ici au 31 mars pour sécuriser le deal.

Guy Parmelin sera accompagné du ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis, de la ministre des Finances Karin Keller-Sutter et du ministre de la Défense Martin Pfister lors du forum qui se tient du 19 au 23 janvier.

