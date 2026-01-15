DE
Rencontre à Davos
Le président du WEF ne s'attend à aucun «miracle» venant de Trump

André Hoffmann, nouveau coprésident du Forum économique mondial, ne s'attend pas à un «miracle» de Donald Trump à Davos. Il affirme que le programme du WEF n'a pas été modifié pour le président américain.
Publié: il y a 26 minutes
André Hoffmann est le nouveau coprésident du Forum économique mondial.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le nouveau coprésident du Forum économique mondial (WEF) André Hoffmann dit ne pas avoir de grandes attentes quant à la venue de Donald Trump au forum. «Je ne m'attends à aucun miracle», a déclaré l'héritier de Roche jeudi dans le journal économique Handelszeitung.

Il s'exprimait pour la première fois dans la presse depuis la prise de son nouveau poste l'été dernier aux côtés du fondateur de Blackrock Larry Fink. «Le WEF se réjouit de la présence du président de la plus grande puissance mondiale à Davos», a indiqué André Hoffmann, qui avait par le passé qualifié le président américain de «vieil homme corrompu». «Différentes voix doivent pouvoir s'exprimer si l'on veut instaurer un véritable esprit de dialogue», a-t-il ajouté.

Le nouveau coprésident du forum assure que le programme n'a pas été modifié à la demande de Trump. «Le programme a été fixé bien avant que la présence des Etats-Unis ne soit claire» et personne n'a demandé à le modifier, a-t-il assuré.

«Tout reste tel quel»

André Hoffmann a pris les rênes du WEF avec Larry Fink suite au départ forcé de son fondateur Klaus Schwab, visé par des accusations de fraude. Des réformes au sein de l'organisation ne sont pour l'heure pas nécessaire, selon le vice-président du groupe pharmaceutique Roche.

De même, le forum restera à Davos. «Pour l'instant, tout reste tel quel», a-t-il indiqué. Des adieux à Klaus Schwab sont prévus, «mais pas en janvier».

