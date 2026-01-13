Le président américain Donald Trump se rendra bien à Davos la semaine prochaine. L'organisation du Forum économique mondial (WEF) a annoncé sa présence mardi, confirmant les rumeurs qui circulaient ces dernières semaines.

Donald Trump arrive la semaine prochaine à Davos pour le WEF

ATS Agence télégraphique suisse

Donald Trump sera présent la semaine prochaine à la réunion annuelle du Forum économique mondial (WEF) à Davos, dans les Alpes suisses, ont annoncé mardi les organisateurs.

«Nous sommes heureux d'accueillir à nouveau le président Trump», qui sera «accompagné de la plus grande délégation» américaine ayant jamais fait le déplacement à Davos, a déclaré le patron du WEF, Borge Brende, lors d'une conférence de presse.

Pas de détails sur son programme

La situation au Venezuela sera certainement discutée avec les chefs d'Etats d'Amérique latine présents. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky sera aussi présent.

Aucun détail n'a encore été donné sur le programme du président américain. Selon la presse, il devrait arriver à Davos le mercredi 21 janvier et séjourner deux jours en Suisse.

C'est la troisième fois que le républicain se rend au WEF. Il y avait déjà participé deux fois lors de son premier mandat. Il est aussi intervenu à distance l'année dernière, alors qu'il venait tout juste d'entamer son deuxième mandat. Le WEF se tient du 19 au 23 janvier.