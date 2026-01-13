DE
FR

Présence confirmée
Donald Trump arrive la semaine prochaine à Davos pour le WEF

Le président américain Donald Trump se rendra bien à Davos la semaine prochaine. L'organisation du Forum économique mondial (WEF) a annoncé sa présence mardi, confirmant les rumeurs qui circulaient ces dernières semaines.
Publié: il y a 16 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 1 minute
1/2
Le président américain Donald Trump avait participé virtuellement à la précédente édition du WEF, quelques jours après sa prise de fonction à la Maison Blanche.
Photo: Markus Schreiber
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Donald Trump sera présent la semaine prochaine à la réunion annuelle du Forum économique mondial (WEF) à Davos, dans les Alpes suisses, ont annoncé mardi les organisateurs.

«Nous sommes heureux d'accueillir à nouveau le président Trump», qui sera «accompagné de la plus grande délégation» américaine ayant jamais fait le déplacement à Davos, a déclaré le patron du WEF, Borge Brende, lors d'une conférence de presse.

Pas de détails sur son programme

La situation au Venezuela sera certainement discutée avec les chefs d'Etats d'Amérique latine présents. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky sera aussi présent.

Aucun détail n'a encore été donné sur le programme du président américain. Selon la presse, il devrait arriver à Davos le mercredi 21 janvier et séjourner deux jours en Suisse.

C'est la troisième fois que le républicain se rend au WEF. Il y avait déjà participé deux fois lors de son premier mandat. Il est aussi intervenu à distance l'année dernière, alors qu'il venait tout juste d'entamer son deuxième mandat. Le WEF se tient du 19 au 23 janvier.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Présenté par
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Quand les groupes WhatsApp dérapent 🤔
Montrez-nous vos bourdes les plus drôles et gagnez un iPhone
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Présenté par
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Fans, mobilisez-vous!
Soutenez le Swiss Olympic Team et gagnez un voyage aux JO
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
Présenté par
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
La fille de Marc Gianola
Julina Gianola prend un double départ à Davos
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Présenté par
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Des vins rouges légers pour les néophytes
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Avec vidéo
Présenté par
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Médaillée aux SwissSkills
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Articles les plus lus
    Articles les plus lus