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Volonté de Bruxelles
Voyager dans toute l'Europe avec un seul billet de train

Bruxelles dévoile une initiative pour un billet unique couvrant tous les trajets ferroviaires en Europe. Objectif: rendre le train plus accessible et lutter contre les obstacles créés par les compagnies nationales.
Publié: 20:53 heures
Avec cette proposition, la Commission entend renforcer la transparence et la concurrence.
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

«Un voyage, un billet»: la Commission européenne souhaite que les voyageurs qui parcourent l'Europe en train puissent le faire avec un seul billet. Elle a présenté mercredi un nouveau paquet législatif visant à simplifier les déplacements transfrontaliers sur le continent.

La réservation de trajets ferroviaires transfrontaliers en Europe reste souvent compliquée quand elle implique plusieurs correspondances et des billets émis par différentes compagnies ferroviaires. Car les compagnies nationales protègent leurs marchés et ne coopèrent pas encore suffisamment entre elles.

Selon la nouvelle proposition, les voyageurs pourront rechercher les offres de différentes compagnies, les comparer et les regrouper sur un seul billet, qui serait acheté en une seule transaction sur une plateforme de leur choix. Il peut s'agir d'une plateforme indépendante ou du service de billetterie de la compagnie ferroviaire elle-même.

Droits des voyageurs

Pour ce faire, les compagnies seront tenues de partager leur offre avec les services en ligne qui vendent ces billets. Parallèlement, les services de billetterie en ligne des compagnies occupant une position dominante sur le marché devront faire de la place à d'autres opérateurs, afin que de nouveaux acteurs puissent eux aussi atteindre les clients.

Avec cette proposition, la Commission entend renforcer la transparence et la concurrence. Elle souligne que les principales plateformes de vente de billets en ligne, et les plus visibles, sont détenues par les compagnies ferroviaires, qui ont souvent intérêt à limiter la visibilité de leurs concurrents.

Cette proposition s'accompagne de droits spécifiques pour les voyageurs. Si, lors d'un voyage en train avec un billet unique, une correspondance est ratée, la compagnie responsable du retard doit proposer aux voyageurs un autre moyen de transport vers la destination finale, sans frais supplémentaires, ou rembourser le billet. La compagnie peut également être tenue de fournir des repas ou un hébergement à l'hôtel.

Encourager les voyages combinés

La Commission espère aussi encourager les réservations de voyages combinés, utilisant différents modes de transport. Avec la «réservation multimodale», elle veut obliger les services de billetterie à présenter toutes les options de transport de manière neutre, en utilisant comme paramètres par défaut des critères de tri précis tels que le prix, la durée du trajet, l'heure de départ et les émissions de gaz à effet de serre.

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«D'un simple clic, les Européens pourront planifier, comparer et réserver des voyages multimodaux transfrontaliers, tout en bénéficiant de droits renforcés, d'une plus grande transparence et d'une meilleure protection à chaque étape du voyage», a assuré Apostolos Tzitzokostas, commissaire européen chargé des transports.

Les Etats membres et le Parlement européen doivent encore se pencher sur cette proposition. A Bruxelles, la «Communauté européenne du rail» (CER), un lobby d'exploitants de l'UE, dénonce une «ingérence sans précédent» de la Commission. «Je ne connais aucun cas où quelqu'un est obligé de vendre le produit d'un concurrent. Imaginez Lufthansa contrainte de vendre des billets Ryanair», a indiqué Alberto Mazzola, un responsable du CER.

Mais pour la Commission, le dispositif proposé rendra les voyages en train plus accessibles et plus pratiques pour les consommateurs, ce qui devrait entraîner une augmentation substantielle du nombre de personnes optant pour le rail. Le commissaire Tzitzokostas a dit son espoir de voir ce nouvel espace ferroviaire européen opérationnel avant la fin de la législature (2029).

Soutenu par les principaux groupes pro-européens au Parlement, le billet de train unique est une demande de longue date des écologistes européens.

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