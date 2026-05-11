Elton John fête ses 35 ans sans alcool avec un vin mousseux de luxe. Son «Zero Blanc de Blancs», issu de raisins Chardonnay du nord de l'Italie, est entièrement sans alcool et garantit l'absence de gueule de bois.

Pour célébrer sa sobriété, Elton John sort un mousseux de luxe sans une goutte d'alcool

Pour célébrer sa sobriété, Elton John sort un mousseux de luxe sans une goutte d'alcool

Flavia Schlittler

Il a bu jusqu'au black-out et a passé de nombreuses soirées sous coke. Aujourd'hui, Sir Elton John, 79 ans, célèbre sa sobriété en sortant un vin mousseux de luxe sans une seule goutte d'alcool.

L'icône de la pop a donné un entretient exclusif à Blick sur son nouveau «Elton John Zero Blanc de Blancs». La bouteille coûte entre 13 et 20 francs et a l'avantage de pouvoir être consommée sans modération.

Sobre depuis 35 ans

Durant des décennies, l'alcool a fait partie du quotidien d'Elton John, tout comme ses célèbres lunettes extravagantes et de ses boas à plumes. Mais derrière les projecteurs et le glamour, le chanteur britannique a frôlé la destruction à cause de son addiction.

Cela fait plus de 35 ans que le «Rocket Man» est sobre, tout comme son mari David Furnish. Pour autant, le couple n’a rien perdu de son goût pour les célébrations et la fête. C'est justement lors de soirées glamour organisése par la Elton John AIDS Foundation que surgit l'envie de trinquer avec élégance. «On n'y arrive pas avec l'eau», plaisante le chanteur. «Ni même avec des agrumes ou du sirop. Il nous manquait ce sentiment de majesté que seul un vin mousseux procure.» Et de confier à Blick: «Avant que David et moi n'arrêtions de boire, nous adorions le vin mousseux.»

Une méthode entièrement nouvelle

La superstar a consacré plusieurs mois à la création de sa propre boisson haut de gamme non alcoolisée, pensée pour allier sobriété et élégance. Résultat: un blanc de blancs raffiné à base de chardonnay du nord de l'Italie.

Le breuvage se distingue radicalement d'autres bouteilles bon marché à zéro pour cent, vendues dans les supermarchés. «Lors de la désalcoolisation, le vin perd souvent son âme», explique Elton John. «Il y a fréquemment un goût métallique ou beaucoup trop sucré. Pourquoi enlever quelque chose à un produit existant, plutôt que de créer dès le départ une boisson originale?»

En collaboration avec des experts, le Britannique a donc misé sur une toute nouvelle méthode: des bactéries spéciales à la place de la levure.

Une boisson accordée à sa vision

Le vin mousseux est ainsi créé naturellement, sans alcool. L'extrait de thé vert apporte de la profondeur et des tanins fins, et des arômes de pomme verte et de fleurs d'agrumes de la fraîcheur. Résultat: seulement 19 calories par verre. «Notre test était simple», explique la star britannique. «Est-ce que nous le servirions chez nous? La réponse a été immédiatement positive.»

Le milieu de la haute gastronomie est aussi enthousiaste. Même le sommelier du légendaire River Café de Londres a donné sa bénédiction à ce pétillant de luxe. Pour Elton John, cela représente bien plus qu'une boisson. Le «Elton John Zero Blanc de Blancs» représente une nouvelle façon de faire la fête, sans renoncer au luxe. Ou comme le dit l'icône de la pop lui-même: «Mon Blanc de Blancs et ma nouvelle vision de la vie vont parfaitement ensemble.» Santé à la sobriété.