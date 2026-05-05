Lavaux, le plus grand vignoble suisse, tient le coup

La biodiversité de Lavaux, le plus grand vignoble d'un seul tenant en Suisse, reste riche mais fragile, selon une étude menée entre 2021 et 2025 par le biologiste Raymond Delarze et son équipe.

ATS Agence télégraphique suisse

La richesse de la biodiversité de Lavaux est saluée par une étude, qui prouve qu'elle n'est pas en régression. Les recherches biologiques mettent toutefois en évidence la grande fragilité de la faune et de la flore du plus grand vignoble d'un seul tenant en Suisse.

«On est déçu en bien», résume pour Keystone-ATS le biologiste Raymond Delarze, qui a réalisé l'étude avec son équipe du bureau d'études biologiques BEB à Aigle. C'est la fondation d'utilité publique Bovard, à Cully, qui a commandé cette étude indépendante, intitulée «Lavaux Nature Vivante». Constituée en 2016, la fondation a pour vocation la sauvegarde et la mise en valeur de Lavaux.

Le travail d'observation, de prospection, de recensement et de compilation a été mené entre 2021 et 2022, puis complété en 2025. Au total, 21 secteurs de 15 hectares environ ont été prospectés. Dans chaque secteur, un parcours de référence de 1000 à 1100 mètres a été fixé. «Notre travail a couvert la moitié de toute la surface de Lavaux, soit un échantillonnage représentatif», assure Raymond Delarze.