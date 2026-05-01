Montreux accueille le 8e Congrès international CERVIM du 5 au 8 mai. Experts de 12 pays discuteront paysages, durabilité et techniques viticoles des vignobles en terrasses, avec visites à Lavaux, Chablais et Valais.

ATS Agence télégraphique suisse

La ville de Montreux accueille cette année le 8e Congrès international du Centre de recherches, d'études et de valorisation de la viticulture de montagne (CERVIM). Cet événement international se tient en Suisse du 5 au 8 mai, à la suite de l'adhésion fin 2023 du vignoble en terrasses de Lavaux à ce réseau qui en regroupe une trentaine dans le monde.

Plus d'une centaine d'experts, de chercheurs et de représentants de ces «vignobles héroïques» issus de douze pays participeront ainsi aux différentes conférences et excursions proposées et centrées trois thématiques: des paysages uniques à préserver, la durabilité économique de la viticulture héroïque ainsi que les techniques culturales et questions agronomiques.

Un programme mixte proposera des conférences à Montreux durant les matinées du 6 et du 7 mai. Les interventions seront animées par des conférenciers du Douro, d'Alsace, d'Italie et de Suisse. Les après-midis seront dévolues à des excursions à Lavaux, en Chablais et en Valais, indiquent vendredi les organisateurs dans un communiqué. Le CERVIM est organisé sous le patronage de l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV).