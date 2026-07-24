De violents incendies ravagent le sud de l'Europe. Le gouvernement espagnol a déclaré l’état d’urgence national alors que des milliers de Français évacuent les zones en proie aux flammes.

De violents incendies aux portes de Madrid Les incendies qui font rage simultanément dans la région de Madrid, à moins de 100 km du centre de la capitale espagnole, n'étaient «toujours pas maîtrisés ni contenus» vendredi matin, alors que les conditions météorologiques compliquent la tâche des secours, ont annoncé les autorités locales. Leur progression a toutefois été «limitée» au cours de la nuit, ont-elles précisé. «Les conditions météorologiques, principalement le vent, compliqueront les opérations d'extinction ce vendredi», a indiqué sur X la région de Madrid. Jeudi soir, le gouvernement espagnol a décrété «l'état d'urgence d'intérêt national» dans la région de Madrid et dans la province d'Ávila, près de la capitale, un dispositif qui permet à l'Etat de mobiliser plus de ressources pour éteindre les feux. Cette mesure vise à mobiliser et centraliser plus rapidement des ressources pour lutter contre les incendies qui ont entraîné l'évacuation de 10'000 personnes à Madrid, et confie à l'Unité militaire d'urgence (UME) la gestion de la crise. Plusieurs communes restent confinées et plus de 270 pompiers et militaires sont mobilisés, selon les autorités. Source: AFP Incendie en Gironde: 53 maisons détruites, 35'000 évacués, le feu pas fixé Une cinquantaine de maisons et un camping ont été détruits par le feu, toujours pas fixé, qui menace la presqu'île du Cap Ferret visée par un ordre d'évacuation, a annoncé vendredi la préfète de Gironde, avec 35'000 évacués depuis deux jours. «A minuit (vendredi), ce feu XXL a soudain enflé, ma priorité c'est de protéger les vies et les populations, j'ai décidé (...) d'évacuer Le Porge et Lège-Cap-Ferret», a déclaré Sophie Brocas devant la presse, annonçant aussi les évacuations préventives des communes du Temple, du Porge et de Saumos dans les terres, ainsi qu'Arès et Andernos autour du bassin d'Arcachon. Source: AFP L'Espagne veut éviter la convergence des incendies autour de Madrid «L'objectif principal ce matin est d'éviter la convergence des incendies» qui font rage dans plusieurs villages à une soixantaine de kilomètres à l'ouest de Madrid, a averti vendredi le ministre espagnol de l'Intérieur, Fernando Grande-Marlaska. «Nous faisons face à une situation défavorable» à cause des conditions météorologiques, notamment «les rafales de vent (...) plus de 50km/h», le faible taux d'humidité et les températures élevées, a ajouté le ministre, lors de sa visite au poste de commandement installé dans le village de Cenicientos, près de Madrid. Source: AFP Incendies en Espagne: plus de 430 personnes âgées ou handicapées évacuées Plus de 430 personnes âgées et personnes handicapées ont été évacuées vendredi de cinq établissements de soins dans la région de Madrid en raison des dangers liés aux incendies de forêt, a indiqué le gouvernement régional de Madrid. Des images télévisées montraient des agents de la Garde Civile portant des masques aidant des personnes âgées en fauteuil roulant à monter dans des bus, pendant les opérations d'évacuation des maisons de retraite. Source: AFP Face au «plus gros feu de la saison», 40'000 personnes évacuent le Cap-Ferret Estivants, résidents, ce sont 40'000 personnes qui étaient évacuées vendredi de la très touristique presqu'île du Cap-Ferret, par route et par mer, face au «plus gros feu de la saison», selon le ministre de l'Intérieur, qui dévore la forêt en Gironde mais aussi dans les Landes voisines. L'incendie parti mercredi de Saumos (Gironde), progressant dans une forêt de pins dense et qui menace la presqu'île boisée du Cap-Ferret, a déjà «parcouru plus de 10'000 hectares», a indiqué à l'AFP Laurent Nuñez, en faisant «le plus gros feu de la saison». Pour le moment, il n'y a aucune victime à déplorer mais «80 maisons ont été brûlées, dont une cinquantaine ont été détruites», a précisé le ministre. Selon la mairie d'Arcachon, plus de 400 personnes sont déjà arrivées par bateau depuis la presqu'île, plusieurs centaines de personnes débarquant sur la jetée avec leurs bagages. Source: AFP L'Espagne a demandé quatre moyens aériens de renfort à Bruxelles, la Grèce envoie deux Canadairs L'Espagne a demandé vendredi l'envoi de «quatre moyens aériens» en activant le mécanisme de protection civile de l'Union européenne, une requête à laquelle la Grèce a répondu en envoyant deux Canadair au moment où plusieurs feux font rage simultanément dans la région de Madrid. «Le Secrétariat général de la protection civile et des situations d'urgence a activé le mécanisme européen de protection civile, en requérant au moins quatre moyens aériens de lutte contre les incendies (...) La Grèce a accepté la demande, offrant deux avions Canadair CL-415. Au cours de la matinée de ce vendredi, une réunion préparatoire aura lieu en vue du déploiement», a annoncé le ministère de l'Intérieur. Source: AFP «Nous vivons une situation dramatique» dit le Premier ministre espagnol Le Premier ministre espagnol a estimé vendredi que «l'Espagne et les pays voisins» vivaient «une situation dramatique» en raison des violents incendies qui se sont déclarés simultanément, notamment plusieurs aux portes de Madrid, à quelque 50 kilomètres de la capitale, en pleine vague de chaleur. «Nous vivons une situation dramatique, non seulement dans différentes provinces espagnoles mais aussi dans des régions de pays voisins. Les incendies de forêt ravagent des milliers d'hectares et touchent de nombreuses villes et villages», a écrit vendredi matin sur X Pedro Sánchez, appelant une nouvelle fois la population à "suivre les consignes" des autorités et des services de secours. Source: AFP 32 incendies en cours en France, 50'000 hectares brûlés depuis début 2026 «Actuellement on a 32 feux en cours, qui n'ont évidemment pas tous la même importance», a déclaré le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez dans une interview à l'AFP. «On a dépassé le seuil des 50'000 hectares qui ont été brûlés depuis le 1er janvier de cette année. Donc si vous prenez la référence par rapport à l'an passé, c'est quasiment fois trois», a-t-il indiqué. Source: AFP Fin du Live

Les incendies qui font rage simultanément dans la région de Madrid, à moins de 100 km du centre de la capitale espagnole, n'étaient «toujours pas maîtrisés ni contenus» vendredi matin, alors que les conditions météorologiques compliquent la tâche des secours, ont annoncé les autorités locales. Leur progression a toutefois été «limitée» au cours de la nuit, ont-elles précisé. «Les conditions météorologiques, principalement le vent, compliqueront les opérations d'extinction ce vendredi», a indiqué sur X la région de Madrid.

Jeudi soir, le gouvernement espagnol a décrété «l'état d'urgence d'intérêt national» dans la région de Madrid et dans la province d'Ávila, près de la capitale, un dispositif qui permet à l'Etat de mobiliser plus de ressources pour éteindre les feux. Cette mesure vise à mobiliser et centraliser plus rapidement des ressources pour lutter contre les incendies qui ont entraîné l'évacuation de 10'000 personnes à Madrid, et confie à l'Unité militaire d'urgence (UME) la gestion de la crise. Plusieurs communes restent confinées et plus de 270 pompiers et militaires sont mobilisés, selon les autorités.

L'Espagne sous pression

Ces derniers jours, de nombreux incendies se sont déclarés en Espagne, aidés par la vague de chaleur qui sévit dans le pays. Ils avancent très rapidement, surtout dans les zones désertiques, où la broussaille constitue le carburant idéal pour alimenter les flammes. L'incendie le plus important se trouve de l'autre côté de Madrid, dans la province de Guadalajara, à une centaine de kilomètres au nord de la capitale, et a ravagé 32'000 hectares en une semaine.

Au total, près de 130'000 hectares ont déjà brûlé depuis le 1er janvier en Espagne, selon le Système européen d'information sur les feux de forêt (EFFIS). En 2025, plus de 393'000 hectares avaient été dévorés par les flammes en Espagne, selon l'EFFIS, ce qui représente le pire bilan de l'histoire récente du pays.