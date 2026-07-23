Un incendie ravage Aldea del Fresno, à 60 km de Madrid, obligeant 3'500 habitants à évacuer jeudi. Les pompiers, épaulés par l'armée, tentent de maîtriser le feu qui coupe plusieurs routes.

Un violent incendie menace Madrid et pousse 3500 habitants à fuir

Un violent incendie menace Madrid et pousse 3500 habitants à fuir

AFP Agence France-Presse

Les 3500 habitants d'une commune située à 60 km à l'ouest de Madrid ont été évacués à titre préventif jeudi en raison de la progression d'un incendie de forêt, ont annoncé les services de secours.

Les services de secours de la région de Madrid ont indiqué dans un message sur X qu'ils avaient envoyé un message d'alerte à la population d'Aldea del Fresno pour leur «évacuation» vers une autre localité proche, afin de les éloigner d'un feu hors de contrôle dans les environs.

Aldea del Fresno se trouve tout près d'autres bourgades qui ont été évacuées dans la nuit de mercredi à jeudi dans cette zone située à l'ouest de la capitale espagnole, et dont les habitants ont été en grande majorité autorisés à regagner leurs foyers ce jeudi après l'amélioration de la situation.

Face à l'incendie déclaré près d'Aldea del Fresno, «18 unités de pompiers» sont mobilisées, aux côtés de membres de l'Unité militaire d'urgence (UME), ont indiqué les services de secours, qui ont ajouté que plusieurs routes restaient coupées par les flammes. De nombreux incendies se sont déclarés ces derniers jours en Espagne.

32'000 hectares ravagés

Soutenus par la vague de chaleur qui étouffe le pays depuis deux jours, ces feux avancent très rapidement, surtout dans les zones désertiques, où la broussaille les fait progresser. L'incendie le plus important se trouve de l'autre côté de Madrid, dans la province de Guadalajara, à une centaine de kilomètres au nord de la capitale, et a ravagé 32'000 hectares depuis jeudi de la semaine dernière.

Au total, près de 125'000 hectares ont déjà brûlé depuis le 1er janvier en Espagne, selon le Système européen d'information sur les feux de forêt (EFFIS). En 2025, plus de 393'000 hectares avaient été dévorés par les flammes en Espagne, selon l'EFFIS, ce qui représente le pire bilan de l'histoire récente du pays.



