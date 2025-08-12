DE
FR

Le feu semble «circonscrit»
Un mort dans l'un des nombreux incendies de forêt en Espagne

Des milliers de personnes ont été évacuées en Espagne à cause des incendies. La région de Castille-et-León fait face à 32 feux de forêt simultanés, tandis que l'Andalousie connaît des évacuations d'urgence.
Publié: il y a 52 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 51 minutes
Partager
Écouter
Les incendies en Espagne ont fait un mort, près de Madrid, tandis que des milliers de personnes sont évacuées.
Photo: MARISCAL
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un homme est mort dans un feu de forêt près de Madrid, ont annoncé mardi les autorités locales, première victime des nombreux incendies qui touchent l'Espagne en pleine vague de chaleur et qui ont forcé des milliers de personnes à évacuer. «Je déplore profondément le décès de l'homme qui avait été grièvement blessé lors de l'incendie de forêt de Tres Cantos», localité à 25 km de Madrid, a écrit sur X, Isabel Díaz Ayuso, présidente de la communauté de Madrid.

L'homme décédé avait subi de graves brûlures sur presque tout le corps, ont annoncé précédemment les autorités locales. Des centaines d'habitants ont été évacués et l'un d'entre eux souffre de «douleurs thoraciques», selon les autorités. «En à peine 40 minutes, le feu a progressé de six kilomètres», a expliqué dans la nuit à la presse Carlos Novillo, conseiller à l'environnement de la région de Madrid.

Dès mardi matin, les autorités régionales de Madrid ont indiqué sur X que la lutte contre l'incendie avait «évolué favorablement pendant la nuit» et que le feu était circonscrit».

Des dizaines d'autres incendies

Mais les plages de Tarifa, en Andalousie, ont de nouveau été menacées par les flammes venant des forêts des montagnes voisines, obligeant à évacuer rapidement des milliers de touristes. Ces deux nouveaux incendies s'ajoutent aux dizaines d'autres qui touchent l'Espagne mardi et qui ont contraint des milliers de personnes à quitter leur domicile.

A lire aussi
Un appartement totalement détruit par les flammes à Bienne
Tout l'immeuble évacué
Un appartement totalement détruit par les flammes à Bienne
Site classé à l'Unesco toujours en feu en Espagne
Une lutte «très difficile»
Un site classé à l'Unesco toujours en feu en Espagne

Cette série d'incendies coïncide avec la vague de chaleur qui est entrée mardi dans son dixième jour avec toutes les régions en alerte, y compris celles du nord. Les températures maximales sont de 40°C et les températures nocturnes ne descendent pas en dessous de 25°C.

Sur les plages de la région de Tarifa, dans la province de Cadix, environ 2000 personnes ont été évacuées en urgence lundi des hôtels et des habitations, comme cela s'était déjà produit il y a une semaine lors d'un autre incendie. «Nous avons réussi à sauver les habitations» du feu «à la dernière seconde», a expliqué à la presse Antonio Sanz, conseiller à l'Intérieur de l'Andalousie.

«Nous avons évidemment vécu des moments extrêmement dangereux, car les flammes atteignaient l'entrée des lotissements», mais l'évacuation s'est déroulée «en un temps record», a-t-il dit, ajoutant qu'un agent de la Garde civile ayant participé à l'évacuation, a été blessé après avoir été renversé par une voiture. La région de Castille-et-León, dans le nord-ouest, est elle aussi touchée par les incendies. «Nous intervenons aujourd'hui sur 32 incendies de forêt en Castille-et-León, dont beaucoup sont simultanés», ont indiqué sur X les autorités de la plus grande région d'Espagne.

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
Présenté par
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Discipline à la gym, concentration au travail
Présenté par
Discipline à la gym, concentration au travail
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Présenté par
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Redécouvrez Fribourg autrement
Présenté par
Redécouvrez Fribourg autrement
Verticalité, festival, détente ou sport?
Redécouvrez Fribourg autrement
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la