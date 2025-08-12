DE
FR

Tout l'immeuble évacué
Un appartement totalement détruit par les flammes à Bienne

Un incendie s’est déclaré lundi soir dans un immeuble de Bienne. Un appartement a été complètement détruit par les flammes. Aucun blessé n’est à déplorer. L'enquête en cours devra établir les causes de l’incendie et le montant des dégâts.
Publié: 12:06 heures
Partager
Écouter
Un appartement au numéro 19 du Faubourg du Jura, en ville de Bienne, a été complètement détruit par les flammes lundi soir.
Photo: Capture d'écran / Google Maps
Blick_Leo_Michoud.png
Léo MichoudJournaliste Blick

Un appartement biennois prend feu, c'est tout l'immeuble qui est touché. Ce lundi 11 août 2025, vers 21h50, la police cantonale bernoise a été informée qu’un incendie s’était déclaré dans un logement de Bienne, au Faubourg du Jura.

A lire aussi
Un homme de 2 mètres recherché pour agressions sexuelles en pleine ville de Bienne
La police à sa recherche
En 2h, un homme agresse sexuellement trois femmes à Bienne
En sortant du parking, elle fonce et défonce la vitrine du bar d'en face
Avec vidéo
Quatre blessés à Bienne
En sortant du parking, elle fonce et défonce la vitrine d'en face

«A l’arrivée des forces d’intervention, l’appartement situé au premier étage était déjà entièrement la proie des flammes», détaille le communiqué de presse. Les sapeurs-pompiers professionnels de Bienne ont rapidement maîtrisé, puis éteint le feu.

Tout l'immeuble inhabitable

Résultat: tous les appartements ont été endommagés par l’incendie et le dégagement de fumée. Ils sont pour le moment inhabitables. Le foyer est sous surveillance, tandis que les résidents évacués de l’immeuble ont été relogés dans un hébergement temporaire.

Une équipe d'ambulanciers a examiné trois personnes sur place à titre préventif. «On ne déplore aucun blessé», rassure la police. La rue, proche du centre de Bienne, a été fermée durant plusieurs heures pour permettre l'extinction du feu. La police cantonale bernoise mène l'enquête afin de déterminer les causes de l’incendie et le montant du sinistre.

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
Présenté par
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Discipline à la gym, concentration au travail
Présenté par
Discipline à la gym, concentration au travail
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Présenté par
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Redécouvrez Fribourg autrement
Présenté par
Redécouvrez Fribourg autrement
Verticalité, festival, détente ou sport?
Redécouvrez Fribourg autrement
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la