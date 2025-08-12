Un incendie s’est déclaré lundi soir dans un immeuble de Bienne. Un appartement a été complètement détruit par les flammes. Aucun blessé n’est à déplorer. L'enquête en cours devra établir les causes de l’incendie et le montant des dégâts.

Un appartement totalement détruit par les flammes à Bienne

Un appartement au numéro 19 du Faubourg du Jura, en ville de Bienne, a été complètement détruit par les flammes lundi soir. Photo: Capture d'écran / Google Maps

Léo Michoud Journaliste Blick

Un appartement biennois prend feu, c'est tout l'immeuble qui est touché. Ce lundi 11 août 2025, vers 21h50, la police cantonale bernoise a été informée qu’un incendie s’était déclaré dans un logement de Bienne, au Faubourg du Jura.

«A l’arrivée des forces d’intervention, l’appartement situé au premier étage était déjà entièrement la proie des flammes», détaille le communiqué de presse. Les sapeurs-pompiers professionnels de Bienne ont rapidement maîtrisé, puis éteint le feu.

Tout l'immeuble inhabitable

Résultat: tous les appartements ont été endommagés par l’incendie et le dégagement de fumée. Ils sont pour le moment inhabitables. Le foyer est sous surveillance, tandis que les résidents évacués de l’immeuble ont été relogés dans un hébergement temporaire.

Une équipe d'ambulanciers a examiné trois personnes sur place à titre préventif. «On ne déplore aucun blessé», rassure la police. La rue, proche du centre de Bienne, a été fermée durant plusieurs heures pour permettre l'extinction du feu. La police cantonale bernoise mène l'enquête afin de déterminer les causes de l’incendie et le montant du sinistre.