Ce jeudi, des femmes ont été agressées sexuellement dans la forêt de l'Ours, à la rue Scholl et au Quai du Haut à Bienne. La police recherche un homme francophone mesurant 2 mètres. Appel à témoins.

Un des lieux du crime: la forêt de l'Ours à Bienne. Photo: Google Streetview

Johannes Hillig

Jeudi, vers 10h40, une femme a été agressée dans la forêt de l'Ours à Bienne, dans la partie de la forêt située entre le chemin des Cordiers et la rue Scholl.

Selon ses déclarations, la victime a été abordée en français par un homme qui l'a ensuite agressée sexuellement et physiquement. La femme a pu se défendre en criant très fort, ce qui a permis à l'agresseur de l'abandonner et de s'enfuir à pied en direction de la Scholl-Strasse. Environ une heure plus tard, vers 11h45, une autre femme a été victime d'une agression sexuelle à la rue Scholl, à la hauteur du numéro 14.

Il portait un short

Vers 12h50, la police cantonale bernoise a reçu un troisième signalement concernant une agression sexuelle à Bienne, au Quai du Haut, à la hauteur du numéro 122. Là, une femme a également été agressée sexuellement et physiquement par un homme. La femme a pu se défendre et l'auteur s'est enfui dans une direction inconnue. Selon la police, il y a probablement un lien entre les incidents.

L'homme est décrit comme suit: Il est âgé de 25 à 30 ans, mesure environ 180 à 200 centimètres, a la peau et les cheveux foncés et parle français. Au moment des faits, il portait un short. Toutes personnes ayant été témoins ou pouvant fournir des renseignements sur l’auteur, sont priées d'appeler le +41 32 324 85 31 ou de se rendre dans le poste de police le plus proche.