De violents incendies ravagent le sud de l'Europe, notamment la France et l'Espagne. Madrid a décrété l'état d'urgence dans plusieurs zones, tandis que Paris attend des renforts européens. 2026 est déjà la deuxième année la plus dévastatrice depuis 20 ans.

AFP Agence France-Presse

De violents incendies font rage en Europe du Sud, en particulier en France où le président a annoncé vendredi compter sur de nouveaux renforts européens, et en Espagne où l'état d'urgence national a été décrété près de Madrid. L'année 2026 se situe, à ce stade, au deuxième rang des surfaces brûlées dans l'Union européenne depuis deux décennies de mesures, selon une analyse par l'AFP des données satellitaires du Système européen d'information sur les feux de forêt.

Mais c'est la pire année en France, et parmi les pires en Espagne et en Italie. Face aux feux qui ravagent à la fois le sud-est et le sud-ouest de la France, le président Emmanuel Macron a demandé vendredi l'activation du mécanisme de protection civile de l'Union européenne (UE). «Nous allons pouvoir compter rapidement sur le renfort de deux Canadair croates, de deux Air Tractor portugais ainsi que de deux hélicoptères lourds Black Hawk tchèque et slovaque», a détaillé sur X le président français, en soulignant que «la situation reste sous très forte tension face aux incendies qui frappent le pays, en particulier en Gironde».

Un chantier de débroussaillage

Dans ce secteur de la forêt des Landes de Gascogne, l'incendie parti mercredi a brûlé 4800 hectares et entraîné plus de 20'000 évacuations près du bassin d'Arcachon (sud-ouest), une région touristique sur la façade atlantique déjà frappée par de violents incendies à l'été 2022. La Commission européenne avait annoncé jeudi déployer trois avions bombardiers pour aider à combattre ce feu, après «l'activation par la France du mécanisme de protection civile de l'UE», selon la commissaire européenne Hadja Lahbib.

Le brasier a pu être déclenché par un chantier de débroussaillage sous une ligne électrique réalisé par un prestataire du gestionnaire du réseau d'électricité Enedis, a-t-on appris jeudi de sources concordantes. Quelque 800 sapeurs-pompiers sont mobilisés contre les flammes, rejoints par des dizaines de militaires et de gendarmes.

La défense de Lège-Cap-Ferret, en bordure du massif forestier, se fait «îlot par îlot, maison par maison», a souligné Marc Vermeulen, responsable de la lutte anti-incendie en Gironde. Plusieurs habitations ont brûlé, selon la préfecture. Un peu plus au sud dans la même région, un autre incendie a parcouru plus de 1000 hectares près de Biscarrosse, où 9000 personnes ont été évacuées, selon la préfecture du département des Landes.

«Désolés» et «outrés»

Dans le sud-est de la France, dans le département du Var, les pompiers se sont concentrés jeudi sur les communes de Correns et Montfort-sur-Argens où le feu est toujours actif, après avoir lutté contre les flammes du village historique de Cotignac, dont certains habitants ont été évacués. «On est entre 50 et 100 foyers de reprise de l'incendie» pour ce feu du Var, «alimenté par un mistral» et «par des taux d'humidité particulièrement bas», a déclaré jeudi en fin de journée Simon Babre, le préfet de ce département.

Parti mardi d'un champ, l'incendie a parcouru environ 2700 hectares, et une cinquantaine de maisons ont été impactées, dont 25 détruites, selon la préfecture. Philippe et Odile Yzombard, un couple de retraités de Cotignac, observent, «désolés» mais aussi «outrés» la progression du feu depuis les hauteurs du village. «Je ne comprends pas», dit Philippe, mettant en cause le manque de moyens aériens, alors que les 500 pompiers mobilisés sur le feu sont assistés de quatre Canadair, deux Dash et trois hélicoptères bombardiers d'eau, selon la préfecture.

Vent et sécheresse

En Espagne, la région de Madrid est traversée par les flammes. Au total, plus de 10'000 personnes ont été évacuées ces derniers jours et heures de la région de la capitale, où plusieurs feux de forêt sont actifs. Le gouvernement espagnol a décrété l'état d'urgence national dans la région de Madrid et la province d'Avila voisine pour mobiliser davantage de ressources.

Au total, près de 125'000 hectares ont déjà brûlé depuis le 1er janvier en Espagne, selon Effis. Et dans le sud de l'Italie, des dizaines de feux de forêt et de végétation, attisés par le vent chaud, font rage notamment en Sicile.

Les forêts s'enflamment d'autant plus facilement que la végétation et les sols sont très secs depuis des mois, un phénomène accentué par les récentes canicules exceptionnelles. Selon une étude publiée jeudi par des climatologues du groupe World Weather Attribution, le changement climatique provoqué par les activités humaines rend la sécheresse actuelle plus sévère.