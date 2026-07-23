20'000 personnes fuient l'incendie près d’Arcachon

Près d’Arcachon, 20'000 personnes évacuées et 3400 hectares brûlés par un incendie qualifié de «contenu». Trois avions européens et 700 pompiers mobilisés, dans une année déjà marquée par des sécheresses records.

AFP Agence France-Presse

De violents incendies de forêt font rage dans plusieurs régions d'Europe du Sud, en Italie, Espagne et France où des milliers de personnes ont été évacuées d'une région touristique dans le Sud-Ouest jeudi après qu'un incendie, désormais «contenu» selon les autorités, a parcouru 3400 hectares.

D'origine probablement accidentelle et parti mercredi à la mi-journée, il a entraîné l'évacuation préventive de plus de 20'000 personnes dans le secteur de la forêt des Landes de Gascogne, près du bassin d'Arcachon, une région déjà frappée par de violents incendies lors de l'été 2022.

La Commission européenne a annoncé jeudi déployer trois avions bombardiers pour aider à combattre cet incendie, après «l'activation par la France du mécanisme de protection civile de l'UE», selon la commissaire européenne Hadja Lahbib.

Selon la préfète du département de Gironde, Sophie Brocas, «le feu n'est pas encore stabilisé» mais jeudi en fin d'après-midi, il était «contenu au nord de la commune de Lège», qui compte 8000 résidents permanents mais attire des dizaines de milliers de touristes en période estivale. Aucune victime n'est recensée à ce stade et une seule maison isolée a été détruite, trois autres ont été léchées par les flammes et une caravane a brûlé, selon un dernier bilan.

«C'est surréaliste!»

«Les gendarmes sont venus toquer à chacune des maisons. Le feu était à 500 mètres environ», a raconté jeudi à l'AFP Patrick Martineau, 69 ans, un habitant. «On a un peu peur et du mal à réaliser! C'est surréaliste. Quand on a acheté ici, il y a six ans, on ne pensait pas au risque d'incendie.» Quelque 700 sapeurs-pompiers sont mobilisés contre les flammes, rejoints par des dizaines de militaires et de gendarmes.

Selon plusieurs sources interrogées par l'AFP, le feu aurait été déclenché par un engin de débroussaillage. La piste accidentelle est privilégiée par les autorités et la préfecture a interdit «tous travaux forestiers utilisant des moteurs thermiques» dans le département jusqu'à nouvel ordre. Mercredi, ils étaient encore autorisés jusqu'à 13H00 locales (11H00 GMT).

En France, un autre incendie, parti mardi à la mi-journée d'un champ, sévit dans le département du Var (sud-est), a parcouru près de 2500 hectares et «reste stable», selon le préfet Simon Fabre, qui a autorisé jeudi matin les 400 personnes évacuées à regagner leur domicile.

Trois pompiers morts en France et en Italie

Dans le sud de l'Italie, des dizaines de feux de forêt et de végétation, attisés par le vent chaud, font rage notamment en Sicile, où une centaine d'habitants ainsi que 22 patients d'une clinique du centre de l'île ont été évacués mercredi, selon les pompiers.

En Espagne, la plupart des habitants évacués mercredi soir, après le déclenchement d'un incendie à environ 70 kilomètres au sud-ouest du centre-ville de Madrid, peuvent rentrer chez eux, ont annoncé jeudi les secours espagnols. Plusieurs axes routiers restaient coupés jeudi matin.

Trois pompiers sont morts ces derniers jours, deux en France et un en Italie, suscitant une forte émotion. A ce stade, 2026 se situe au deuxième rang des surfaces brûlées à travers l'Union européenne depuis deux décennies de mesures, d'après les données satellitaires du système Effis analysées par l'AFP. Mais c'est la pire année en France, et parmi les pires en Espagne et en Italie.

Les forêts s'enflamment d'autant plus facilement que la végétation et les sols sont très secs depuis des mois, un phénomène accentué par les récentes canicules exceptionnelles. Selon une étude publiée jeudi par des climatologues du groupe World Weather Attribution, le changement climatique provoqué par les activités humaines rend la sécheresse actuelle plus sévère.



