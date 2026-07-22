Un incendie ravage plus de 3100 hectares près de Bordeaux

Un violent incendie a ravagé près de 3100 hectares depuis mercredi autour du bassin d'Arcachon, en Gironde. Près de 12'000 habitants et touristes ont été évacués dans cette zone de la forêt des Landes de Gascogne, déjà touchée par les flammes en 2022.

AFP Agence France-Presse

Un incendie d'une grande virulence a parcouru quelque 3100 hectares depuis mercredi près du bassin d'Arcachon (Gironde), où près de 12'000 habitants et touristes ont été évacués au total dans ce secteur de la forêt des Landes de Gascogne, déjà ravagée par les flammes en 2022. Mercredi soir, près de 5000 personnes avaient déjà dû quitter des communes et un camping de la zone menacée par le feu.

Aux premières heures de jeudi, la préfecture a annoncé l'évacuation supplémentaire, toujours «à titre préventif», de six campings et d'un domaine résidentiel naturiste situés au nord du Cap Ferret, un secteur très fréquenté durant l'été, soit environ 7000 personnes supplémentaires et 12'000 au total. Les flammes ont progressé très rapidement au milieu des pins, atteignant plusieurs dizaines de mètres de hauteur.

Plusieurs centaines de pompiers et 150 engins ont été engagés mercredi contre les flammes, appuyés dans les airs par deux Dash, deux Canadair et quatre appareils Air Tractor. Aucune victime n'est recensée à ce stade par les autorités. Plusieurs routes sont coupées.

Parti de Saumos à la mi-journée, l'incendie a gagné rapidement Le Porge avant de s'orienter vers Lège-Cap-Ferret, au nord du bassin d'Arcachon. La météo demeurant «défavorable», la préfète de Gironde, Sophie Brocas, a réclamé «solennellement» à la population de se plier aux consignes d'évacuation mercredi soir, afin que les pompiers puissent concentrer leurs efforts sur la forêt. «Il n'y a pas péril en la demeure mais il faut le faire maintenant», a-t-elle dit.

Travaux forestiers

«Nous avons un feu en phase convective, qui part dans tous les sens», a souligné à ses côtés le directeur du Service départemental d'incendie et de secours (Sdis), Marc Vermeulen. Pour tenter d'enrayer sa progression dans la nuit, les pompiers ont entrepris des manoeuvres de «feu tactique» en lisière, visant à priver les flammes de «combustible». La surface parcourue a cependant augmenté de 600 hectares environ et le feu s'étend désormais sur 15 kilomètres, selon la préfecture.

«On a vu un grand nuage de fumée noire qui s'est étalé dans le ciel en milieu d'après-midi», a témoigné mercredi auprès de l'AFP Julie Léonard, trentenaire bordelaise venue en famille au Porge. «Dans la forêt, c'était particulièrement sec ces derniers jours (...) Les anciens le savaient bien, avec un tel temps, personne n'allait y travailler», relevait Bernard Roche, 75 ans, ancien maître-nageur qui habite la commune depuis 35 ans.

Selon le maire du Porge, Martial Zaninetti, le feu aurait été déclenché par un engin de débroussaillage. La gendarmerie a évoqué une piste «accidentelle» qui reste à confirmer. La préfète de Gironde a décidé d'interdire "tous travaux forestiers utilisant des moteurs thermiques" dans le département, tant qu'il restera placé en vigilance rouge pour les feux de forêt. Et ce "toute la journée puisqu'ils étaient autorisés jusqu'à 13 heures", a-t-elle précisé.

Sanctions durcies

«J'espère qu'il n'y aura pas de blessé ou de mort parmi les pompiers», confiait mercredi Mélodie Arramon, évacuée à Saumos. Mardi, deux soldats du feu sont morts en luttant contre un incendie aux abords de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, est venu mercredi rencontrer leurs familles endeuillées, alors que les syndicats de la profession dénoncent un manque de moyens et alertent sur «l'épuisement» des pompiers.

Selon le gouvernement, plus de 12'500 départs de feu sont intervenus depuis janvier et 44'000 hectares ont déjà brûlé, davantage qu'en 2022 quand des incendies avaient parcouru plus de 30'000 hectares dans la forêt des Landes de Gascogne, forçant à l'évacuation de quelque 50'000 personnes. Face aux départs multiples des derniers jours, le parquet de Bordeaux a annoncé un durcissement des poursuites pénales contre l'emploi du feu en milieu forestier, en ciblant particulièrement le jet de mégots.